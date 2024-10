"Milton" vuelve a ser categoría 5 y se acerca a Florida

El huracán "Milton", tras su paso por las costas de la península de Yucatán en México, ha fluctuado entre categoría 4 y 5, y actualmente se mantiene como un poderoso ciclón de categoría 5. Se espera que cruce el Golfo de México y golpee directamente la bahía de Tampa la tarde o noche del miércoles. Esta zona no ha recibido un impacto directo de un huracán en más de un siglo, lo que aumenta la preocupación.

El gobernador Ron DeSantis ha declarado el estado de emergencia en 52 de los 67 condados de Florida, con órdenes de evacuación en nueve de ellos. La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, advirtió sobre la peligrosidad del fenómeno, afirmando que quienes no evacúen las zonas de riesgo están poniendo su vida en peligro.

La División de Gestión de Emergencias de Florida ha emitido alertas de huracán para 28 condados, con previsión de condiciones de tormenta en las próximas 36 horas. Las autoridades recomiendan a los residentes completar sus planes de preparación, cargar dispositivos electrónicos y seguir todas las indicaciones de las autoridades locales.

El huracán "Milton" ha provocado el cierre de varios aeropuertos en Florida. El aeropuerto Pete-Clearwater International (PIE) y Tampa International (TPA) cerraron el martes, mientras que otros, como Orlando International (MCO) y Southwest Florida International (RSW), cesarán operaciones el miércoles. Los aeropuertos de Miami, Fort Lauderdale y Jacksonville permanecen abiertos por ahora.

Hurricane #Milton Advisory 16: Milton Expected to Make Landfall On the Gulf Coast of Florida Late Wednesday as a Dangerous Major Hurricane. https://t.co/tW4KeGe9uJ