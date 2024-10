"Miltón" muy cerca de Florida: se espera noche complicada

El huracán "Milton" aunque ya degradado a categoría 3 ha comenzado su ingreso a Florida, Estados Unidos donde las autoridades han emitido incluso alertas de tornado y han decretado toque de queda a partir de las 20:00 horas de este miércoles.

En enlace con el noticiero nacional de N+, el corresponsal Carlos Moreno, informó desde Orlando, Florida que el Sistema de Meteorología Nacional de Estados Unidos ha indicado que el fenómeno meteorológico está cada vez más cerca de tocar tierra en ese estado, por lo que se ha pedido a la ciudadanía ir a albergues y estar previstos para el corte de energía eléctrica y otros servicios.

"Las autoridades tienen claro que el huracán va a ser catastrófico, el problema más grande en zonas como Orlando, van a ser los vientos muy fuertes acompañados de gran cantidad de lluvia. Hay muchas alertas de tornado y en algunas zonas ya se reportan daños", informó el corresponsal.

BREAKING NEWS: Hurricane Milton made landfall near Siesta Key in Sarasota County, Florida, as a Category 3 hurricane. pic.twitter.com/UE5O0JWQN7