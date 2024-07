Meta AI: Así puedes usar la nueva inteligencia artificial de WhatsApp

Recientemente con la actualización de la aplicación de WhatsApp, se agregó una nueva función que implica inteligencia artificial. Se trata de Meta AI, la cual te permite interactuar con una inteligencia artificial para realizar diversas tareas.









Sin embargo, a pesar de estas ventajas, algunos usuarios se encuentran preocupados sobre el tema de su privacidad o incluso se preguntan cómo utilizar esta herramienta, por lo que es necesario conocer un poco más de ella.













¿QUÉ ES META AI?









Meta AI es la nueva inteligencia artificial que Meta, la compañía dueña de WhatsApp, Facebook e Instagram, ha integrado a la aplicación de mensajería instantánea. Funciona como un asistente virtual al que puedes hacerle preguntas, pedirle que realice tareas, generar imágenes y solicitar recomendaciones.









¿CÓMO SE USA?









Para usar Meta AI, solo tienes que seguir estos pasos:









Abre la aplicación de WhatsApp. Dirígete a la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla. Escribe tu pregunta o solicitud. Presiona el botón de enviar. La respuesta de Meta AI se desplegará como un chat en tu aplicación de WhatsApp.









¿PARA QUÉ SIRVE?









Meta AI todavía está en desarrollo, pero actualmente puede realizar las siguientes tareas:









Responder a preguntas básicas.

Consultar información.

Generar imágenes.

Solicitar recomendaciones.

¿PUEDO DESACTIVAR ESTA HERRAMIENTA?









Desafortunadamente, no hay forma de desactivar o eliminar Meta AI de WhatsApp. Si no deseas usarla, puedes simplemente ignorar o eliminar el chat si ya has iniciado una conversación con ella.









PRIVACIDAD









Meta ha mencionado que puede usar tus mensajes con Meta AI para mejorarla. Esto ha generado algunas preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios. Si te preocupa la privacidad, puedes optar por no usar Meta AI o ser muy cuidadoso con la información que compartes con ella.