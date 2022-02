Matan de hambre a su hija de 5 meses y la entierran en el patio

La pareja ocultó el nacimiento de la pequeña al Estado, luego de que Toran diera a luz en su casa en abril de 2021, dijo la Policía Estatal de Delaware.

PUBLICIDAD

La pequeña falleció en septiembre y fue enterrada en el patio trasero de la vivienda. Al igual que su nacimiento, tampoco su muerte fue informada a la Policía, pero un vecino de la pareja informó a las autoridades que posiblemente un bebé habría muerto en la casa.

Servicios Infantiles y la Policía realizaron una revisión en la casa de los presuntos asesinos, encontrando a Murphy con una pistola Glock 19 de 9 mm, oculta en una funda. El hombre no contaba con el permiso para portar el arma.

El cadáver de la bebé fue exhumado y la autopsia reveló que había muerto por problemas médicos por desnutrición.

Toran y Murphy fueron arrestados la semana pasada y aunque el hombre se resistió, finalmente fue presentado ante las autoridades.

La madre fue acusada de asesinato por abuso y negligencia y permanece en prisión con una fianza de 260 mil dólares, mientras que su prometido, Ny´Jier Murphy enfrenta los mismos cargos, así como otros más, por lo que su fianza fue fijada en 270 mil dólares.

Los habitantes de la localidad de Dover quedaron conmocionados ante la noticia, ya que para la mayoría los consideraban "niños muy agradabes".

"Cuando leí el informe me sorprendí mucho. Dije, no, ellos no harían eso. No creo que ellos dejarían a su bebé morir de hambre", lamentó una vecina.