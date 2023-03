Mamá prohíbe a sus hijos hacer o asistir a pijamadas

Precisamente por ese motivo, una madre de familia estadounidense, Tara Huck, ha generado polémica en internet, pues tiene como regla incuestionable e inquebrantable que sus hijos hagan o asistan a pijamadas.

Las pijamadas son reuniones nocturnas que se desarrollan en casa de alguna otra persona; es decir, fuera del hogar paterno.

De acuerdo con un clip de la mujer, que radica en el estado de Virgina, a través de su cuenta de @t.c.huck, de TikTok, contó cómo es que, por seguridad de sus hijos, no les permite asistir o celebrar estas reuniones.

En el video cuenta que hay tres reglas básicas que aplica sin discusión: "no les permito fiestas de pijamas"; "mientras terminen la escuela y las tareas del hogar, no limito su tiempo frente a la pantalla", y "si no comen lo que hago, no comen".

El clip fue grabado en 2021; sin embargo, se viralizó recientemente porque internautas consideran que sus disposiciones son "impopulares", en especial la primera de ellas, pues algunos refirieron que tuvieron sus mejores recuerdos infantiles, y otros evocaron con nostalgia la tierna infancia.

Sin embargo, y a raíz de la ola de comentarios y críticas, Tara se encargó de responder contundentemente a sus detractores la razón de su determinación.

"No puedo confiar en lo que sucede en la casa de otra persona", reviró Tara a los planteamientos de quienes la tildaron de rígida en la crianza.

También hubo algunos que cuestionaron la segunda regla, pues la calificaron de "locura"; sin embargo, la madre de familia contestó: "teniendo en cuenta que siempre tengo su opinión sobre las comidas y no hago nada que no les guste... solo están siendo tercos si se niegan a comer".