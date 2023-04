Madre envenena a sus hijos al descubrir que su exesposo tenía una nueva pareja

Según medios alemanes, el padre de los menores tenía su custodia; sin embargo, los dejó bajo los cuidados de la madre, con quien estarían unos días de vacaciones.

La mujer, identificada como Desiree Ache, de 43 años, permaneció un día entero con los cadáveres de los menores, Hagen, de 9 años, y Theodor, de 7, hasta que, arrepentida por lo que hizo, llamó a la Policía de Baden-Wurtemberg y confesó lo sucedido.

Aunque los hechos se suscitaron el pasado 8 de abril, fue hasta ahora que se dieron los detalles de la tragedia, por lo que los medios informativos retomaron el caso.

El padre de los menores, Stefan, quien tenía la custodia exclusiva, los recogería el 9 de abril para llevarlos a su casa, y posteriormente tenía planeado llevarlos de vacaciones con él y su nueva novia durante una semana.

Al enterarse de la tragedia, el padre de los niños reveló que se habían separado de su exesposa debido a que la mujer tenía problemas de salud mental.

Desiree fue arrestada y se encuentra bajo custodia por cargos de asesinato.

Una persona cercana a Desiree y Stefan dijo que ella no aceptaba que su exesposo tuviera un nuevo amor, por lo que asesinó a sus hijos como venganza contra el hombre por haber iniciado una nueva relación.

"Desiree no aprobaba el nuevo amor de Stefan y quería castigarlo matando a sus hijos. Los niños fueron víctimas inocentes de su venganza. Por eso ella no se quitó la vida, porque ahora puede hacerlo sufrir, aunque esté tras las rejas. Ella sabe muy bien que le ha quitado lo que más amaba y, como resultado, destruyó su vida", dijo a The Mirror.

