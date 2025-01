¡Llegó La Niña! Afirman que el fenómeno climático viene con un periodo corto y débil

Por fin, después de una espera que se prolongó un poco más, el fenómeno climático "La Niña" por fin se presentó, informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Al respecto, y conforme a los modelos presentados por NOAA, las condiciones de "La Niña" están presentes y se prevé que persistan hasta el periodo de febrero a abril de 2025 (59 por ciento de probabilidad), con 60 por ciento de probabilidad de probable transición a ENSO-neutral para marzo-mayo 2025.

De acuerdo con su estudio publicado este jueves 9 de enero, en diciembre pasado se dieron las condiciones para que el fenómeno climático se presentara, pues se reflejaron temperaturas de subsuperficie del mar por debajo del promedio, a través del centro y centro-este del Océano Pacífico ecuatorial.

La NOAA explicó: "Los índices semanales más recientes de El Niño fueron de -0.7°C en el Niño-3.4 y -0.6°C en Niño-4, con valores cerca de cero en el Niño-1+2 y Niño-3".

Agregó que el enfriamiento en la subsuperficie se fortaleció fuertemente, con temperaturas por debajo del promedio, dominando el centro y este del Océano Pacífico ecuatorial.

"Las anomalías en los vientos en los niveles bajos estuvieron del este sobre el oeste y centro del Pacífico, con las anomalías en los vientos en los niveles altos del oeste sobre el centro y este del Pacífico. La convección estuvo suprimida sobre la Línea de Cambio de Fecha y aumentada sobre Indonesia. Los índices tradicionales y ecuatoriales de la Oscilación Sur estuvieron positivos. Colectivamente, el sistema oceánico y atmosférico reflejaron condiciones de 'La Niña'", señaló.

La Niña conditions are present and are expected to persist through February-April 2025 (59% chance), with a transition to # ENSO -neutral likely during March-May 2025 (60% chance). A #LaNina Advisory is now in effect. https://t.co/5zlzaZ0D9Z pic.twitter.com/J3OSrwmH1w

Además, los modelos IRI predicen una Niña débil en los meses de invierno, como se indica por los índices de El Niño-3.4, con valores de menos de -0.5 grados Celsius. El Conjunto Multi-Modelo de América del Norte predice valores de temperaturas de subsuperficie del mal ligeramente más frescos, los cuales persistirán hasta febrero-abril de 2025.

"El equipo de pronosticadores favorece las guías del NMME, prediciendo condiciones débiles de La Niña hasta temprano en la primavera antes que transicione a ENSO-neutral. Es menos probable que las condiciones de La Niña débil resulten en impactos convencionales en invierno/primavera, aunque las señales de predictibilidad pueden influenciar las guías de pronóstico", indicó la NOAA.

Así las cosas, se espera que las condiciones de La Niña están presentes hasta febrero-abril 2025, con una probable transición a ENSO-neutral durante marzo-mayo 2025.

The wait is over and La Niña is officially here.



There´s a 59% chance La Niña will persist through February–April, followed by a 60% chance of neutral conditions in March–May, according to @NWSCPC.



Read our latest ENSO Blog for more details: https://t.co/LUhJb4jGub pic.twitter.com/iu4nWVWKcJ