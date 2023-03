La renuncia del Papa Francisco

Según El Vaticano informó que este jueves el Pontífice, se encuentra estable y gracias a la mejoría que ha presentado volvió al trabajo e incluso Francisco envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter donde se manifiesta conmovido por la gran cantidad de mensajes que ha recibido y muestras de afecto y apoyo.

"Estoy conmovido por los numerosos mensajes que he recibido en estas horas; doy las gracias a todos por su cercanía y su oración", se lee en el mensaje.

Sin embargo, el Sumo Pontífice prefiere no dejar nada al azar y sobretodo hablando de su pontificado, por ello es que el mismo año que asumió el cargo, en 2013, dejó lista también una carta de renuncia.

Lo anterior lo dio a conocer el mismo, durante una entrevista realizada para un diario en español, en diciembre del año pasado.

Dicha carta se la entregó al cardenal Tarcisio Bertone, quien en ese entonces fungía como secretario de Estado del Vaticano, antes de su jubilación y le dijo que era "En caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia".

Durante esa entrevista al ser cuestionado por el reportero de que si quería que esa información se diera a conocer, el Papa respondió muy seguro, "por eso te lo digo".

La renuncia de papas

A pesar de esto el clérigo manifestó que la renuncia de papas no debe de convertirse en moda, argumentando el hecho de que dejar el cargo no es algo que tenga planeado, pero la carta que firmó es una manera de pensar a futuro por si en un momento dado su estado de salud no le permita ejercer su labor al frente de la iglesia católica y no esté consciente para dejar el puesto.

En el mes de enero de este 2023, Francisco retomó el tema de su renuncia y la carta que dejó firmada, esto durante un diálogo con jesuitas africanos aclarando lo siguiente: Es verdad que escribí mi dimisión dos meses después de las elecciones -en las que fue designado Papa, en sustitución de Benedicto XVI, quien renunció- y entregué esa carta al cardenal Bertone. No sé dónde está la carta. Lo hice por si tengo algún problema de salud que me impida ejercer mi ministerio y no soy plenamente consciente para dimitir".

Asimismo en una plática con jesuitas en República Democrática del Congo argumentó que el hecho de haber firmado y entregado esa carta "no significa para nada que la renuncia de los Papas deba convertirse en algo así como una moda, algo normal", y si Benedicto XVI decidió abandonar el pontificado fue por su salud, lo que es de reconocer, que tuvo mucho valor de hacerlo.

"Dejar el cargo no está en mi agenda por el momento. Creo que el ministerio del Papa es ´ad vitam´ (de por vida). No veo ninguna razón para que no sea así", comentó el Sumo Pontífice.

De igual forma recordó que Pío XII, escribió una carta de renuncia, durante la primera mitad del siglo XX, en caso de que Hittler se lo llevara a Alemania.