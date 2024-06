La IA se impone en empresas de Estados Unidos: ¿Amenaza o herramienta para los trabajadores?

La inteligencia artificial podría ser la nueva aliada laboral el próximo año en las compañías estadounidenses

Por: Araceli Rodríguez

Estados Unidos las empresas están optando por escoger la inteligencia artificial (IA) a una velocidad sorprendente, automatizando tareas tradicionalmente realizadas por humanos. Según una encuesta reciente de la Universidad de Duke y el Banco de la Reserva Federal de Atlanta, el 46 por ciento de las grandes empresas en EE.UU. planea implementar la IA en el próximo año para automatizar diversas tareas, desde pagos a proveedores hasta informes financieros.

La encuesta a Directores Financieros reveló que el 32 por ciento de las empresas, grandes y pequeñas, tiene previsto utilizar la IA para estas tareas en el próximo año. Este cambio no solo busca reducir costos y aumentar beneficios, sino también mejorar la productividad y la calidad de los productos.

John Graham, profesor de Finanzas de Duke, destacó la importancia de adoptar estas tecnologías para mantener la competitividad empresarial: "No se puede dirigir una empresa innovadora sin considerar seriamente estas tecnologías. Corres el riesgo de quedarte atrás", dijo Graham en una entrevista con CNN.

LA IA EN TAREAS CREATIVAS Y ADMINISTRATIVAS

Además de tareas administrativas, algunas empresas ya confían en herramientas como ChatGPT para tareas creativas, incluyendo la redacción de ofertas de empleo, comunicados de prensa y campañas de marketing.

La encuesta, también muestra que el 60 por ciento de todas las empresas, y el 84 por ciento de las grandes, ya han adoptado tecnología que incluye IA para automatizar tareas.

IMPACTO EN EL EMPLEO

A pesar de la rápida adopción de la IA, algunos expertos creen que no causará una pérdida masiva de empleos de inmediato. "No creo que se pierdan muchos puestos de trabajo este año", afirmó Graham. "A corto plazo, se tratará más bien de tapar algunos agujeros y, posiblemente, de no contratar a alguien que habrían contratado de otro modo, pero no de despedir a nadie."

Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn y autor de un libro sobre IA, sugiere que la IA actuará como un "copiloto" más que como un "piloto" en los próximos años. "Creo que, en tres o cinco años, todos tendremos una especie de agente copiloto que nos ayudará con cualquier cosa, desde cómo cocinar la cena hasta hacer tu trabajo y escribir", comentó Hoffman a CNN.

IA E INFLACIÓN

La adopción de la IA también podría influir en la inflación. La encuesta CFO mostró que la inflación es una preocupación importante para los directores financieros, con un 57 por ciento esperando un aumento en los precios de sus productos este año. No obstante, las empresas que han implementado la automatización esperan un aumento de precios más lento que aquellas que no lo han hecho. Graham sugiere que, aunque la IA podría ayudar a moderar el aumento de precios, no será una solución milagrosa a corto plazo.

RIESGOS Y REGULACIÓN

La rápida adopción de la IA también trae consigo riesgos significativos, especialmente en sectores como el financiero. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió sobre los riesgos y oportunidades que la IA presenta para las empresas financieras. Un informe del senador demócrata Gary Peters señaló que la normativa actual no aborda adecuadamente el uso de la IA en fondos de cobertura, subrayando la necesidad de reglamentos claros.

Graham enfatizó la importancia de implementar sistemas de gestión de riesgos y redundancias a medida que las empresas experimentan con la IA: "Se ha producido una rápida adopción de la IA. Espero que se haga con cautela. Habrá algunas situaciones en las que las empresas tengan productos embarazosos o problemas en la cadena de suministro porque se movieron un poco demasiado rápido."

Mientras la inteligencia artificial continúa su avance en el mundo empresarial, las compañías deben equilibrar los beneficios de la automatización con la necesidad de salvaguardias adecuadas para evitar consecuencias no deseadas.