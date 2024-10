La evolución de estilo de Mark Zuckerberg: Nuevo look, adiós a las camisetas del mismo color

El fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ha adoptado un nuevo sentido del estilo que está captando la atención de otros líderes tecnológicos. Según un informe del Washington Post, el magnate tecnológico de 40 años ha renovado su imagen, destacando camisetas personalizadas como la llamativa "AUT ZUCK AUT NIHIL", que creó junto a un diseñador de moda masculina como parte de una colección cápsula.

Este nuevo estilo, que incluye camisetas exclusivas, rizos más largos y una nueva musculatura gracias a su afición por las artes marciales mixtas (MMA), no solo refleja un cambio de apariencia, sino también de actitud. Varios ejecutivos de tecnología, como Brianne Kimmel, fundadora de Worklife Ventures, han elogiado esta transformación, destacando que ha resonado con una generación más joven. "Hay un factor de ´cool´ que antes no existía", comentó Kimmel, agregando que otros CEOs de tecnología ya están adoptando este "manual de estilo" inspirado en Zuckerberg.

LE RECOMENDARON ACTUALIZAR SU IMAGEN

Además del nuevo look, Zuckerberg ha mostrado una renovada confianza que ha sido notoria tanto para inversores como para admiradores. Durante una reciente aparición en el podcast "Acquired", Zuckerberg afirmó: "Ya no me disculpo", mostrando una actitud más audaz y segura.

Incluso antiguos empleados de Meta sienten la influencia de este cambio. "Zuckerberg es implacable como líder, pero en el fondo, es un tipo de start-up que solo quiere ser genial entre los nerds", comentó un exejecutivo de Facebook.

Aunque es posible que este cambio de estilo sea propio, algunos sugieren que pudo haber sido influenciado por Peter Thiel, ex CEO de PayPal y mentor de Zuckerberg. En un correo de 2020, revelado durante un juicio, Thiel recomendó a Zuckerberg actualizar su imagen para atraer a audiencias más jóvenes.

Aunque no se sabe con certeza si esta sugerencia fue el detonante, lo que es evidente es que hoy en día tenemos a un Zuckerberg con un estilo renovado y una nueva confianza.

