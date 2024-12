Ken Salazar asegura no conocer a su relevo como embajador de EU en México

Ken Salazar no conoce al nuevo embajador de EU a México Fuentes: Redes Sociales

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, declinó hacer declaraciones acerca de la nominación de Ronald Johnson para su posición.

"Al embajador nuevo no lo conozco, vamos a ver. Esperamos que la grandeza de México y la grandeza de Estados Unidos la sigamos llevando hacia adelante", planteó.

Salazar, al ser cuestionado acerca del currículum del futuro representante de EU en México, que abarca años de experiencia como miembro de la CIA, optó por mantener el silencio.

"No quiero comentar, yo lo que quiero es el éxito de Estados Unidos y México", dijo.

El martes, el presidente en funciones de Estados Unidos, Donald Trump, reveló su propósito de designar al retirado coronel del Ejército como embajador en México. Ronald D. Johnson, exintegrante de las Fuerzas Especiales del Ejército, también llamadas "Boinas Verdes", desempeñó el cargo de embajador en El Salvador desde 2019 hasta 2021. Con una esposa cubana y un dominio del español, también tuvo una extensa trayectoria como oficial de la CIA, y es visto como un individuo cercano al grupo del candidato a secretario de Estado de la Unión Europea, el senador republicano de Florida, Marco Rubio.

EL ÚLTIMO DÍA DEL EMBAJADOR

Por otro lado, Salazar comunicó que su último día en el puesto será el 7 de enero del próximo año.

"He compartido con mi amigo, @POTUS Biden, lo honrado que me he sentido de servir como embajador de Estados Unidos en México, y que mi último día como embajador será el 7 de enero, cuando dejaré el país".

LA ADVERTENCIA DE SHEINBAUM

Como reacción al anuncio de que Ronald D. Johnson será el próximo embajador de Estados Unidos en México, la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó el compromiso de su gobierno con la protección de la soberanía nacional. Johnson, un retirado coronel del ejército de Estados Unidos y exagente de la CIA con experiencia en áreas de conflicto, fue nombrado por el presidente en funciones Donald Trump.