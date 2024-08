Kamala Harris es nombrada oficialmente como candidata presidencial del Partido Demócrata

En un hito histórico para la política estadounidense, la vicepresidenta Kamala Harris fue oficialmente nominada como la candidata presidencial del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre, anunció hoy el Comité Nacional Demócrata (DNC).

Harris, quien se convierte en la primera mujer en encabezar la fórmula de uno de los principales partidos, aceptará formalmente su nominación durante la Convención Nacional Demócrata en Chicago, programada del 19 al 22 de agosto.

El gobernador de Minesota, Tim Walz, fue designado como su compañero de fórmula, tras aceptar oficialmente la nominación junto con Harris este martes. Ambos líderes políticos presentarán sus discursos de aceptación en el marco de la convención demócrata en Chicago.

"Es un gran honor y privilegio felicitar a los candidatos oficiales del Partido Demócrata a presidenta y vicepresidente, Kamala Harris y Tim Walz", expresó Jaime Harrison, presidente del DNC, destacando la importancia histórica de la nominación de Kamala Harris.

Since the day I announced my candidacy, I set out to find a partner who can help unite our nation and move us forward—a fighter for the middle class and patriot who believes in the promise of America.



I am here today because I found such a leader: Governor @Tim_Walz. pic.twitter.com/t1OnTsUZ4j