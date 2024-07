Kamala Harris buscará la candidatura presidencial demócrata

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, confirmó oficialmente su intención de buscar la candidatura presidencial demócrata. Este anuncio sigue a la decisión del presidente Joe Biden de no buscar la reelección, en un giro que reconfigura el panorama político estadounidense. La presión dentro del Partido Demócrata para que el presidente abandonara su campaña de reelección había aumentado considerablemente, tomando fuerza la semana pasada cuando Biden dio positivo a Covid-19.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it´s been the best... pic.twitter.com/x8DnvuImJV