Justin Trudeau, positivo a Covid-19

El primer ministro canadiense mencionó que está estable y continuará trabajando de manera aislada

Por: Luis Valenzuela

Este lunes dio a conocer el propio ministro canadiense, Justin Trudeau, que tras someterse a una prueba de Covid-19, esta arrojó un resultado positivo, pero manifestó sentirse bien y continuará trabajando a distancia para mantenerse aislado, apegándose a las recomendaciones de salud.

A través de su cuenta de Twitter hizo el anuncio de su contagio, y aprovechó la oportunidad para realizar un llamado a la ciudadanos para que se vacunen y reciban las dosis de refuerzo para completar el esquema.

Desde el pasado jueves el funcionario expresó que iniciaba una cuarentena por cinco días, apegándose a las normas de salud, por haber estado en contacto con su hijo, que resultó afectado por la enfermedad.

"Me encuentro bien y estaré trabajando desde casa", comentó el ministro canadiense.