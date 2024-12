Justin Trudeau enfrenta críticas tras negociar con Donald Trump

Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, es visto como debil por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su estudio para el medio The Globe and Mail, Urback sostiene que Trump, que valora la autoridad y la fuerza en sus relaciones, no consideraría seriamente a Trudeau en una negociación, especialmente teniendo en cuenta la amenaza de un gravamen del 25 por ciento sobre las importaciones de Canadá sugerido por Trump.

¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN DE TRUMP HACIA LOS LÍDERES?

Donald Trump ha demostrado admiración hacia líderes que ve como poderosos o autoritarios, como Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras que rechaza a aquellos que ve como débiles o carentes de autoridad. De acuerdo con Urback, Trudeau se encuentra en esta categoría debido a su debilitado respaldo político y a su percepción de "mandatario provisional" ante una potencial transición gubernamental.

¿CUÁLES SON LOS ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN ENTRE TRUMP Y TRUDEAU?

El vínculo entre Trudeau y Trump se ha caracterizado por conflictos. En 2019, Trump calificó a Trudeau como "dos caras" después de un video en el que el canadiense parecía mofarse de él durante una cumbre de la OTAN. Adicionalmente, John Bolton, exconsejero de seguridad nacional de Trump, señaló en su obra que Trump "no tenía simpatía" con Trudeau y que había lanzado ataques contra él mediante los medios de comunicación.

Este pasado, junto con la aplicación de retórica anti-Trump por parte de Trudeau en su nación, ha empeorado aún más la imagen del exmandatario de Estados Unidos hacia el primer ministro de Canadá.

LOS COMPROMISOS DE CANADÁ CON LA FRONTERA

Para reducir las tensiones, Trudeau juró fortalecer los controles fronterizos con Estados Unidos, una de las exigencias principales de Trump. De acuerdo con el ministro de Seguridad Pública, Dominic LeBlanc, Canadá pondrá en marcha acciones como la compra de drones, helicópteros extra y la reasignación de personal en la frontera. Este esfuerzo tiene como objetivo fortalecer la seguridad fronteriza y mostrar una actitud más sólida hacia los ciudadanos de Canadá y Estados Unidos.