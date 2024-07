Joe Biden llama "Vicepresidente Trump" a Kamala Harris

Durante una conferencia en Washington, el presidente Joe Biden cometió un error al referirse a la vicepresidenta Kamala Harris como "vicepresidente Trump", este hecho ocurrió en el marco de la cumbre de la OTAN, donde el mandatario estaba respondiendo cuestionamientos respecto a la capacidad de Harris para competir contra Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales.

El error vino justo después de que presentara al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como "presidente Putin". A pesar de estas equivocaciones, Biden declaró ante la prensa que está concentrado en derrotar al presidente ruso y que está neurológicamente sano, a pesar de que enfrenta pruebas todos los días en el trabajo.









Al momento de responder la pregunta sobre Kamala Harris, Biden afirmó que no habría elegido a la vicepresidenta como su compañera de fórmula si no estuviera calificada para ser la próxima mandataria. "Ella está calificada para ser presidenta desde el principio. No me ando con rodeos en eso", enfatizó el líder estadounidense.









Ante el error de Biden, Donald Trump no perdió la oportunidad de burlarse, comentando sarcásticamente en redes sociales: "¡Buen trabajo, Joe!". Este hecho sucede justo en medio de un ambiente electoral tenso para este país.









Sin embargo, a pesar de este error, las encuestas favorecen a Harris sobre Trump, de acuerdo con información compartida por ABC News/Washington Post/Ipsos. Según la encuesta, Harris obtendría el 49 por ciento de los votos frente al 46 por ciento de Trump entre todos los adultos, con un margen aún más estrecho entre los votantes registrados.













