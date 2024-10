Israel bombardea Irán; hay explosiones en la capital Teherán y en la ciudad de Karaj

El rumor que por semanas se venía dando, luego de que Irán bombardeara Israel el 1 de octubre, se confirmó este viernes 25, pues las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) atacaron con misiles la capital Teherán y la ciudad de Karaj.

El ataque se registra en las primeras horas del sábado (hora de Oriente Medio) además de que en la región central y en el área rural de Damasco, Siria, también se escucharon fuertes estallidos.

Medios iraníes informaron que se escucharon fuertes explosiones en los alrededores de Teherán; sin embargo, no se reportó información oficial al respecto.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que sus fuerzas armadas realizan ataques hacia objetivos precisos.

Previo a los ataques, esta semana el ministro Defensa israelí había dicho que los enemigos "pagarían un alto precio" por intentar dañar a Israel.

Y aunque Estados Unidos intenta evitar que el conflicto crezca, Antony Blinken, secretario de Estado norteamericano dijo el miércoles que las represalias israelíes no deberían escalar.

Explosión and fire at buildings belonging to Iran's regime's Defense Ministry in Tehran.



Explosión e incendio en edificios pertenecientes al Ministerio de Defensa del régimen iraní en Teherán. pic.twitter.com/duEALscSeg