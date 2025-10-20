  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  Lunes, 20 De Octubre Del 2025
Internacional / Mundo

Influencer vegana extrema fallece a los 27 años; pesaba tan solo 22 kilos

La joven polaca y creadora de contenido llevaba una dieta basada solo en frutas crudas; su estado físico cambió tanto, que lucía muy distinta

Oct. 20, 2025
La influencer polaca Karolina Krzyzak, de 27 años de edad, fue encontrada muerta en un hotel de Bali, donde residía desde 2024. De acuerdo con medios locales, al momento de su fallecimiento la joven pesaba poco más de 22 kilos, presuntamente derivado de una desnutrición severa provocada por una dieta extrema basada solo en frutas.

Krzyzak, quien comenzó con el veganismo, adoptó posteriormente el frugivorismo: un régimen que excluye todos los alimentos salvo frutas crudas. En redes sociales promovía este estilo de vida como una "purificación del cuerpo y el alma", pese a las advertencias visibles sobre su deterioro físico. Testigos afirman que rechazó ayuda médica en varias ocasiones.

El caso ha reabierto el debate sobre los peligros de las dietas extremas y la influencia de las redes sociales en la promoción de estilos de vida sin sustento nutricional. Especialistas advierten que eliminar grupos completos de alimentos puede provocar graves deficiencias, incluso la muerte.

La historia de Karolina Krzyzak funciona como una advertencia sobre cómo la obsesión por lo "natural" y la presión por mostrarse saludable en internet pueden tener consecuencias fatales.

FRUGIVORISMO, PRÁCTICA QUE LLEVÓ A LA MUERTE A LA INFLUENCER

El frugivorismo es un tipo de dieta extrema basada exclusivamente en el consumo de frutas crudas, a veces complementada con pequeñas cantidades de nueces y semillas.

Quienes la practican suelen creer que esta alimentación "natural" desintoxica el cuerpo y mejora la salud. Sin embargo, especialistas advierten que no es equilibrada y puede causar deficiencias nutricionales graves por la falta de proteínas, grasas saludables, hierro y vitaminas esenciales como la B12.

Edel Osuna
Edel Osuna
