Influencer mexicano es herido en Los Ángeles por agentes de Migración

Cuando intentaban detenerlo durante un operativo implementado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Centro de Los Ángeles, California, el influencer mexicano Carlitos Ricardo Parias fue herido y arrestado.

De acuerdo con la información, los hechos en los que el creador de contenido fue lastimado, son investigados por las autoridades federales; en tanto, Carlitos permanece hospitalizado y bajo arresto.

Ricardo Parias, de 44 años, fue baleado mientras viajaba en su auto, luego de que los agentes federales intentaran detenerlo; de acuerdo con testigos, así como por lo que se aprecia en un video difundido en redes, le dispararon en 11 ocasiones.

Tras la agresión, el influencer fue hospitalizado y bajo arresto; los cargos que, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, enfrenta son por "embestir vehículos policiales" y ataque a un agente.

Se indicó que los oficiales del ICE rodearon el vehículo de Parias y le ordenaron que se bajara, pero este se negó y condujo su automóvil hasta chocar a, al menos, dos vehículos federales.

A raíz de ello, uno de los agentes disparó e hirió al también tiktoker, así como a un miembro del Servicio de Alguaciles que participaba en el operativo.

Su detención ha provocado indignación en la comunidad latina, que aseguró que Parias fue blanco de Migración por sus reportes sobre operativos.

Por su parte, su abogado, Carlos Jurado, denunció que no ha podido charlar con su cliente y cuestionó la violación al proceso que ampara la Constitución de Estados Unidos, además de que está de forma legal en el país.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) brinda acompañamiento consular al creador de contenido, está en contacto con sus familiares, brinda apoyo legal y solicita una investigación exhaustiva sobre el uso de la fuerza en su detención.