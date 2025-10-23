  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 23 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Influencer mexicano es herido en Los Ángeles por agentes de Migración

Su abogado señala que el creador de contenido no está en Estados Unidos como ilegal; está hospitalizado bajo arresto

Oct. 23, 2025
Influencer mexicano es herido en Los Ángeles por agentes de Migración

Cuando intentaban detenerlo durante un operativo implementado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Centro de Los Ángeles, California, el influencer mexicano Carlitos Ricardo Parias fue herido y arrestado.

De acuerdo con la información, los hechos en los que el creador de contenido fue lastimado, son investigados por las autoridades federales; en tanto, Carlitos permanece hospitalizado y bajo arresto.

Ricardo Parias, de 44 años, fue baleado mientras viajaba en su auto, luego de que los agentes federales intentaran detenerlo; de acuerdo con testigos, así como por lo que se aprecia en un video difundido en redes, le dispararon en 11 ocasiones.

imagen-cuerpo

Tras la agresión, el influencer fue hospitalizado y bajo arresto; los cargos que, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, enfrenta son por "embestir vehículos policiales" y ataque a un agente.

Se indicó que los oficiales del ICE rodearon el vehículo de Parias y le ordenaron que se bajara, pero este se negó y condujo su automóvil hasta chocar a, al menos, dos vehículos federales.

A raíz de ello, uno de los agentes disparó e hirió al también tiktoker, así como a un miembro del Servicio de Alguaciles que participaba en el operativo.

imagen-cuerpo

Su detención ha provocado indignación en la comunidad latina, que aseguró que Parias fue blanco de Migración por sus reportes sobre operativos.

Por su parte, su abogado, Carlos Jurado, denunció que no ha podido charlar con su cliente y cuestionó la violación al proceso que ampara la Constitución de Estados Unidos, además de que está de forma legal en el país.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) brinda acompañamiento consular al creador de contenido, está en contacto con sus familiares, brinda apoyo legal y solicita una investigación exhaustiva sobre el uso de la fuerza en su detención.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
VIDEO | Intentaron asaltar a conductor y terminaron debajo de la camioneta; ahí los arrestaron
Internacional / Mundo

VIDEO | Intentaron asaltar a conductor y terminaron debajo de la camioneta; ahí los arrestaron

Octubre 23, 2025

Los pillos "no contaron con la astucia" de la chofer, quien como su carro estaba blindado, no dudó ni un tantito echárselos encima

El Papa y los Reyes de Reino Unido rezan juntos después de 500 años
Internacional / Mundo

El Papa y los Reyes de Reino Unido rezan juntos después de 500 años

Octubre 23, 2025

La ceremonia, celebrada en latín e inglés, fue un encuentro de fe, esperanza y reconciliación en el marco del Jubileo de la Esperanza 2025

Japón crea una aplicación para tener encuentros con personas casadas para "curar el corazón"
Internacional / Mundo

Japón crea una aplicación para tener encuentros con personas casadas para "curar el corazón"

Octubre 23, 2025

En Japón han proliferado aplicaciones y servicios orientados a encuentros entre personas casadas o a relaciones extramaritales