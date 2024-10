Huracán "Milton" se intensifica a la peligrosa categoría 4; ¿qué estados serán afectados?

A las 07:00 horas, tiempo del centro de México, el huracán "Milton" se intensificó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. En ese momento, se localizaba a 190 kilómetros (km) al oeste-noroeste de Celestún y a 240 km al oeste de Progreso, ambas localidades en Yucatán, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

"Milton" presentó vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora (km/h) y rachas de hasta 290 km/h, desplazándose hacia el este-sureste a 13 km/h.

La amplia circulación del huracán "Milton" generará lluvias puntuales torrenciales de entre 150 y 250 milímetros (mm) en Campeche y Yucatán; lluvias intensas de 75 a 150 mm en Puebla, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz; y lluvias fuertes de 25 a 50 mm en Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala.

Se prevén rachas de viento de 150 a 180 km/h, oleaje de 5 a 7 metros (m) de altura, y posible formación de trombas marinas en las costas de Campeche y Yucatán. Además, se anticipan rachas de 80 a 100 km/h con oleaje de 3 a 5 m en el litoral de Tabasco y Veracruz, así como rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de 2 a 4 m en Quintana Roo y Tamaulipas.

Las precipitaciones mencionadas podrían provocar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados. Por lo tanto, se exhorta a la población, turistas y a la navegación marítima a seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de atender las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante las lluvias, vientos y oleaje elevado.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, ha establecido una zona de prevención por efectos de huracán desde Celestún hasta Río Lagartos, Yucatán; una zona de vigilancia por efectos de huracán desde Río Lagartos hasta Cabo Catoche, Yucatán, y de Campeche hasta Celestún, Yucatán; y una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Río Lagartos hasta Cancún, Quintana Roo.

Esta mañana, el huracán "Milton" se ha intensificado rápidamente hasta convertirse en un peligroso huracán categoría 4 y avanza rápidamente hacia la península de Florida, Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos detalló que el sistema meteorológico sostiene vientos máximos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora (km/h).

0800 UPDATE -Milton has rapidly intensified into a Major Category 4 Hurricane. Data from both Hurricane Hunter aircraft indicate maximum winds are estimated to be 150 mph with a pressure fallen to 940 mb. Changes will will be reflected in the normal 10 AM CDT advisory products. pic.twitter.com/YbQAub1RQw