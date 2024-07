Huracán "Beryl" retoma fuerza e impacta en Texas; sigue su trayectoria EN VIVO este lunes 8 de julio

Después de debilitarse tras su paso por México y el Caribe, "Beryl" volvió a ganar fuerza y recuperó la categoría de huracán el domingo por la noche, y esta madrugada impactó la costa estadounidense cerca de Matagorda, Texas, como un huracán de categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 128 km/h.

Según informes, más de 1.5 millones de personas se quedaron sin electricidad, principalmente en el sureste del estado, debido a los efectos del ciclón.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que "Beryl" presenta condiciones peligrosas que incluyen marejadas ciclónicas potencialmente mortales, vientos huracanados y lluvias torrenciales. Se pronostica que las peores condiciones, con gran riesgo de inundaciones, se experimentarán durante este lunes en el área de Houston y áreas cercanas mientras el sistema se desplaza tierra adentro.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos en las zonas afectadas tomar todas las precauciones necesarias para proteger la vida y la propiedad ante el riesgo de inundaciones y otras condiciones peligrosas.

