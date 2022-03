Hospitalizan a maestra tras golpiza propinada por niño de 5 años

La docente fue trasladada a un hospital tras la golpiza que recibió por parte del menor, quien no enfrentará cargos y será enviado a recibir atención psicológica.

El incidente sucedió en la Escuela Primaria Pine Lakes, cuando el menor y otro infante de 4 años, comenzaron a arrojar objetos a los maestros y luego volcaron las sillas del lugar.

El pequeño de 5 años tuvo que ser sacado del aula y llevado a una sala vacía, donde supuestamente atacó a la maestra con manos, puños y pies.

"La maestra estaba claramente débil y aturdida. Capaz de parpadear y respirar con regularidad, pero en ningún momento pudo responder verbalmente ni mostrar signos de respuesta", informó la Policía.

Cuando los equipos de rescate llegaron a la escuela, llevaron a la docente en una camilla hasta el hospital, donde fue atendida.

La Policía informó que se comunicaron con la sección de investigaciones de protección infantil, quienes darían seguimiento al caso y asistirían a la casa del niño a verificar su entorno familiar; además, rechazaron revelar cualquier información sobre la víctima.

La directora de la institución, Susan Sasse, dijo que el plantel estuvo seguro durante el incidente y que los demás niños no estuvieron en peligro.

"Como siempre, la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal sigue siendo mi máxima prioridad", decía el mensaje.

Florida teacher beaten and hospitalized after attack by 5-YEAR-OLD student, police say.



The victim could "blink and breathe regularly" but was not able to "vocally respond" following beating at Pines Lakes Elementary School in Pembroke Pines: @davidkli https://t.co/weFvuHy1zb