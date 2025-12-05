  • 24° C
Internacional / Mundo

Hollywood se rebela: escritores piden bloquear la compra de Warner Bros por parte de Netflix

Productores, directores y dueños de salas de cine se sumaron a estas preocupaciones, en un contexto de caída en la producción audiovisual

Dic. 05, 2025
El anuncio generó opiniones encontradas.

Hollywood ha alzado la voz contra la propuesta de Netflix de adquirir los estudios y el negocio de streaming de Warner Bros. Discovery por 82 mil 700 millones de dólares, operación que muchos consideran una amenaza directa para la industria del entretenimiento.

Warner Bros, propietaria de franquicias como Harry Potter, acumuló cerca de 2 mil millones de dólares en taquilla durante 2024, lo que la convierte en uno de los estudios más influyentes del mercado.

GUIONISTAS Y CINEASTAS EXIGEN FRENAR LA TRANSACCIÓN

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) reiteró su rechazo absoluto a la operación, asegurando que la compra "debe ser bloqueada".
Según el sindicato, permitir que la mayor plataforma de streaming del mundo absorba a uno de sus principales competidores iría en contra de las leyes antimonopolio.

"Esto eliminaría empleos, reduciría salarios, empeoraría las condiciones laborales, aumentaría precios para el público y limitaría la diversidad de contenidos", afirmó el WGA.

Productores, directores y dueños de salas de cine se sumaron a estas preocupaciones, en un contexto de caída en la producción audiovisual, menos venta de boletos y recortes masivos en Hollywood.

UN SECTOR QUE TEME UN GOLPE MAYOR

Este año otro histórico estudio, Paramount, también fue vendido.
Warner Bros representa alrededor de una cuarta parte de la taquilla en Norteamérica, lo que agrava la preocupación ante la posibilidad de que Netflix, empresa conocida por priorizar estrenos directos en streaming, tome el control.

imagen-cuerpo

¿MANTENDRÁ NETFLIX LOS ESTRENOS DE WARNER BROS EN CINES?

Como parte de la negociación, Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, aseguró que mantendrán los estrenos cinematográficos de Warner Bros.

Sin embargo, las dudas persisten. Michael O´Leary, director de Cinema United, calificó la operación como "una amenaza sin precedentes para el negocio global de la exhibición".

Incluso grandes cineastas se pronunciaron. James Cameron, director de Titanic y Avatar 3, declaró en noviembre que la compra "sería un desastre", recordando que Sarandos ha afirmado públicamente que "las salas de cine están muertas".

Sarandos respondió este 5 de diciembre que la resistencia de Netflix al estreno en cines se debe principalmente a los "largos periodos de exclusividad", que considera poco favorables para el consumidor.

Por su parte, Netflix aseguró que mantendría las operaciones actuales del estudio y aprovecharía sus fortalezas, incluyendo los estrenos en salas.

César Leyva
