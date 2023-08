"Hilary" se degrada a ciclón post-tropical en Estados Unidos y causa severas inundaciones

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que a las 02:15 horas de este lunes, la tormenta tropical "Hilary" se degradó a ciclón post-tropical sobre el estado de Nevada, Estados Unidos y ha dejado varias zonas inundadas en California.

Sin embargo, sigue ocasionando lluvias y chubascos con fuertes vientos y oleajes elevados en zonas costeras de Baja California,

El centro de la ahora tormenta post-tropical se encuentra a 625 kilómetros al norte de San Diego, California, EE.UU y a 650 kilómetros al norte de Tijuana, Baja California.

Actualmente, "Hilary" se desplaza a 46 kilómetros por hora hacia el norte, con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas de 75 kilómetros por hora.

Varias zonas de California han sufrido los estragos de "Hilary", como el Parque Nacional Death Valley (Valle de la Muerte), que se extiende por el este de California y Nevada, donde se vive un calor extremo, cerró debido a las fuertes lluvias y peligrosas inundaciones.

Asimismo, las inmediaciones del Estadio Dodgers, en Los Ángeles, se encuentran inundadas.

En tanto, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles ha recibido más de 4 mil llamados de emergencia desde el domingo por los incidentes provocados por el paso de "Hilary".

Las autoridades mantienen zonas de vigilancia e inspecciones regulares; sin embargo, solo se han encontrado con automóviles varados, varias zonas inundadas y árboles arrancados.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles dio a conocer que todos sus campus permanecerán cerrados durante este lunes. Asimismo, las escuelas de San Diego cancelaron las clases de hoy, para presentarse mañana martes.

Mientras que en Palm Springs los teléfonos de emergencia 91 estaban fuera de servicio, por lo que se pidió a los ciudadanos enviar mensajes de texto o acudir personalmente al cuartel Bomberos o a la Comisaría en caso de una emergencia.

Se espera que "Hilary" se debilite a su paso sobre California y hacia Nevada, pero probablemente seguirá causando lluvias muy intensas y fuertes vientos, señaló el especialista del Centro Nacional de Huracanes, Richard Pasch.

