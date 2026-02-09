Gobierno estadounidense revela spots antimigración: amenazan con la muerte a quienes crucen la frontera

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El gobierno de Estados Unidos lanzó una serie de spots publicitarios dirigidos a personas migrantes indocumentadas, en los que advierte que intentar cruzar la frontera puede terminar en la muerte. Los mensajes, difundidos en distintos medios y narrados en español, han generado polémica por el tono utilizado y por su transmisión fuera del territorio estadounidense.

Las campañas fueron impulsadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) durante la administración de Donald Trump y forman parte de una estrategia más amplia para desalentar la migración hacia la Unión Americana.

IMÁGENES DEL DESIERTO Y MENSAJES EXTREMOS

Los anuncios muestran imágenes de prendas de vestir, mochilas y zapatos abandonados en zonas desérticas cercanas a la frontera. Mientras se observan estos objetos, una voz en español lanza un mensaje directo y alarmante.

“La frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor: no hay nada mejor que estar muerto”, se escucha en uno de los spots.

El mensaje se refuerza con frases aún más contundentes: “Muertos. Ahogados. Desnutridos. Cruzar la frontera estadounidense no conduce a una vida mejor. Cruzar la frontera estadounidense lleva a la muerte”.

CIFRAS Y ADVERTENCIAS DIRIGIDAS A MIGRANTES

En el material difundido, el gobierno estadounidense cita a la revista Newsweek, que en una publicación del 25 de noviembre de 2024 señaló que decenas de niños y cientos de mujeres jóvenes murieron en intentos desesperados por ingresar de manera irregular a Estados Unidos.

El objetivo, según el DHS, es disuadir a las personas migrantes mostrando los riesgos extremos del cruce fronterizo, especialmente en zonas desérticas donde las temperaturas, la falta de agua y el terreno representan un peligro constante.

UNA CAMPAÑA MULTIMILLONARIA Y DE LARGO ALCANCE

Estos spots forman parte de una campaña publicitaria internacional con un presupuesto estimado en 200 millones de dólares y una duración de dos años. Los anuncios se difundieron no solo en plataformas digitales como YouTube, X y TikTok, sino también en televisión abierta mexicana y durante transmisiones de partidos de futbol, lo que amplificó su impacto.

En otro de los comerciales, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aparece enviando un mensaje atribuido directamente al presidente Donald Trump: “Si consideras ingresar ilegalmente a Estados Unidos, ni lo pienses”. El spot advierte que quienes violen las leyes migratorias serán perseguidos y expulsados, y remata con la frase: “Si intentas entrar ilegalmente, te atraparán. Serás eliminado y nunca volverás”.

REACCIÓN DEL GOBIERNO MEXICANO Y REFORMA LEGAL

El Gobierno de México detectó la transmisión de estos anuncios desde marzo y estableció comunicación con las televisoras involucradas, al considerar que el contenido podría violar las leyes mexicanas en materia de discriminación.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el mensaje como discriminatorio y señaló que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) coincidió con esa evaluación. Ante ello, el 21 de abril anunció que impulsaría una reforma para restituir un artículo eliminado en 2014 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el fin de impedir la difusión de propaganda de gobiernos extranjeros con mensajes de este tipo.

La iniciativa fue enviada al Senado y aprobada en comisiones en un proceso que la oposición calificó como apresurado, pero que abrió un nuevo debate sobre los límites de la propaganda internacional y la protección contra mensajes considerados discriminatorios.

UN MENSAJE QUE GENERA CONTROVERSIA

Más allá de la intención oficial de desalentar la migración irregular, los spots han sido criticados por el lenguaje utilizado y por presentar la muerte como una consecuencia directa y casi inevitable del cruce fronterizo. Para organizaciones defensoras de derechos humanos, este tipo de mensajes contribuyen a la estigmatización de las personas migrantes y normalizan un discurso de miedo.

La polémica continúa mientras los anuncios siguen circulando y el tema migratorio se mantiene como uno de los puntos más sensibles en la relación entre México y Estados Unidos.