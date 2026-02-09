  • 24° C
Internacional / Mundo

Cuba se queda sin combustible y alerta a aerolíneas: vuelos podrían verse afectados desde este lunes

La isla enfrenta una grave escasez energética que obligó a notificar a compañías aéreas internacionales, generando incertidumbre en operaciones

Feb. 09, 2026
Aviones comerciales permanecen en pista en el aeropuerto internacional José Martí, en La Habana, ante la falta de combustible que podría afectar operaciones aéreas
Aviones comerciales permanecen en pista en el aeropuerto internacional José Martí, en La Habana, ante la falta de combustible que podría afectar operaciones aéreas

El gobierno de Cuba notificó a las aerolíneas que operan en su territorio que, a partir de este lunes, ya no contarán con suministro de combustible para realizar vuelos desde la isla. La medida encendió alertas en el sector aéreo internacional debido a las posibles afectaciones en rutas, frecuencias y horarios.

De acuerdo con reportes de distintos medios, esta situación está directamente relacionada con las recientes medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos sobre el suministro de petróleo hacia Cuba, lo que ha agravado la ya compleja crisis energética que enfrenta el país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles a los países que suministraran petróleo a Cuba, al considerar que la isla representa un riesgo para la seguridad nacional de su país.

Tras este anuncio, el gobierno de México, suspendió el envío de crudo y derivados energéticos a la isla, aunque aclaró que se buscarán mecanismos para restablecer el suministro en el corto plazo. Hasta ahora, no se ha informado una fecha concreta para la reanudación de estos envíos.

Por el momento, las aerolíneas afectadas, principalmente de origen estadounidense, español, panameño y mexicano, no han dado a conocer de manera pública cómo enfrentarán esta situación.

RUTAS MEXICANAS HACIA CUBA

Desde México, las aerolíneas que mantienen operaciones hacia Cuba son Viva Aerobus y Grupo Aeroméxico, con vuelos a destinos como La Habana, Camagüey y Santiago de Cuba.

En el caso de Viva Aerobus, la ruta Cancún-La Habana cuenta con cinco vuelos semanales, operados los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo. La conexión Cancún-Camagüey ofrece dos vuelos por semana, los martes y jueves, mientras que la ruta Cancún-Santiago de Cuba se realiza una vez a la semana, los martes.

ANTECEDENTES Y SOLUCIONES TEMPORALES

Este tipo de crisis no es nuevo para Cuba. En episodios previos, como el llamado período especial en los años noventa o en situaciones recientes de desabasto, las aerolíneas lograron mantener operaciones mediante paradas técnicas en países como México o República Dominicana para repostar combustible.

Ante el nuevo escenario, el gobierno cubano anunció un plan de emergencia que contempla la suspensión de la venta de diésel, la reducción de horarios en hospitales y oficinas públicas, además del cierre temporal de algunos hoteles.

La isla enfrenta esta nueva escalada de presión desde Estados Unidos en medio de una profunda crisis económica que se ha prolongado por seis años, marcada por inflación, escasez de alimentos, medicinas y combustible, apagones constantes y una migración masiva.

Fernanda Rodríguez
