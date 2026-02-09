Revelan nuevo video de la noche cuando murió Jeffrey Epstein

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un video recientemente publicado del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan ha reabierto el debate sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Jeffrey Epstein. En las imágenes, se puede observar una figura con ropa naranja subiendo unas escaleras hacia el nivel donde estaba recluido el financiero la noche de su fallecimiento, lo que contradice versiones oficiales que aseguraban que nadie había accedido a esa zona.

UNA SILUETA INESPERADA

Según documentos del Departamento de Justicia difundidos el 5 de febrero de 2026, a las 22:39 del 9 de agosto de 2019, una silueta ascendió hacia el nivel L del penal. Un apunte del registro de observación indicó: "Un destello naranja parece estar subiendo las escaleras del L Tier — podría ser posiblemente un recluso escoltado hasta ese Tier", reportó CBS News.

Analistas independientes que revisaron el video señalaron que el movimiento observado era más coherente con un preso o alguien vistiendo uniforme naranja que con un guardia. Aun así, las autoridades habían sostenido que nadie ingresó al área esa noche.

DIFERENCIAS EN LA INTERPRETACIÓN OFICIAL

El FBI describió la figura como "posiblemente un recluso", mientras que la Oficina del Inspector General la identificó como un "[agente de correcciones] no identificado" cargando "lino o ropa de cama" naranja. El informe final señaló: "Aproximadamente a las 22:39, un oficial no identificado apareció subir la escalera del nivel L y luego reapareció a la vista de la cámara a las 22:41".

El entonces subdirector del FBI, Dan Bongino, aseguró en televisión que el video mostraba claramente que Epstein era "la única persona allí dentro y la única que sale".

LA NOCHE DE LA MUERTE DE EPSTEIN

Los registros describen una noche tranquila en la Unidad Especial de Vivienda (SHU), aunque algunos internos admitieron consumo de drogas. Los agentes asignados no realizaron los controles obligatorios y posteriormente enfrentaron acusaciones de falsificar registros, cargos que fueron retirados tras acuerdos de cooperación.

Jeffrey Epstein fue hallado muerto la mañana del 10 de agosto de 2019. La oficina del forense de Nueva York determinó que se trató de un suicidio, aunque informes periodísticos, como los de The Washington Post y The New York Times, señalaron que la autopsia reveló la fractura de un hueso del cuello, lo que generó especulaciones sobre un posible homicidio. La Dra. Barbara Sampson, jefa de medicina forense, aclaró que la conclusión se tomó tras revisar toda la información investigativa, incluidos los hallazgos completos de la autopsia.

UN MISTERIO QUE PERSISTE

A pesar de la publicación del video, la oficina del inspector general señaló que las imágenes eran demasiado borrosas para identificar a las personas con certeza y que no permitían estimar la hora exacta de la muerte de Epstein. La controversia sobre esa noche continúa generando interrogantes sobre lo ocurrido en el penal y las versiones oficiales que se presentaron en su momento.