Gobierno de Estados Unidos reduce vigencia de permisos de trabajo ¿A quiénes afecta esta medida?

El gobierno de Estados Unidos implementó un cambio profundo en su política migratoria al recortar la vigencia máxima de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) de cinco años a 18 meses.

La medida, vigente desde el 5 de diciembre de 2025, aplica tanto para solicitudes nuevas como para renovaciones que ya estaban pendientes, y representa un ajuste clave en los controles migratorios del país.

USCIS explicó que el objetivo de este recorte es permitir verificaciones más frecuentes de antecedentes y reforzar la evaluación continua de quienes trabajan bajo permisos temporales.

La agencia señaló que este proceso más estricto ayudará a "disuadir el fraude y detectar a extranjeros con intenciones potencialmente dañinas", lo que facilitaría procesar su expulsión en caso de ser necesario.

¿A QUIÉNES AFECTA ESTE CAMBIO?

La reducción de la vigencia a 18 meses aplica a una amplia lista de inmigrantes con protección humanitaria o estatus pendiente. Entre ellos se encuentran:

Extranjeros admitidos como refugiados

Beneficiarios de asilo

Personas con suspensión de deportación o expulsión

Solicitantes de asilo con casos aún en trámite

Extranjeros con solicitudes pendientes de ajuste de estatus bajo el artículo 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad

de ajuste de estatus bajo el artículo 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad Personas con solicitudes de suspensión de deportación, cancelación de expulsión o amparo bajo NACARA

Además, la regla aplica a todas las solicitudes de autorización de empleo presentadas o pendientes desde el 5 de diciembre de 2025 que se basen en alguna de estas categorías.

NUEVOS LINEAMIENTOS SEGÚN LA ONE BIG BEAUTIFUL BILL

USCIS también estableció parámetros adicionales basados en la reforma migratoria impulsada por el presidente Trump. Para ciertos grupos, el periodo de validez del EAD, tanto inicial como de renovación, será de un año o hasta la fecha en que termine su libertad condicional autorizada o el periodo activo de Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que ocurra primero. Estos grupos son:

Extranjeros en libertad condicional como refugiados

Extranjeros con TPS otorgado

Extranjeros con libertad condicional aprobada

Solicitantes con trámites de TPS en proceso

Cónyuges extranjeros de empresarios admitidos bajo libertad condicional

¿QUÉ PASA CON LOS PERMISOS EMITIDOS ANTES DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2025?

Los EAD otorgados antes del cambio conservarán su vigencia original de hasta cinco años. Sus titulares podrán seguir trabajando normalmente hasta la fecha impresa de expiración.

¿QUÉ IMPLICA ESTA REDUCCIÓN EN LOS PERMISOS PARA LOS INMIGRANTES?

Las renovaciones ahora serán más frecuentes, lo que exige mayor organización y anticipación. AILA y otros especialistas prevén posibles retrasos por la acumulación de casos, por lo que recomiendan presentar renovaciones con suficiente tiempo para evitar interrupciones laborales.

A pesar de la reducción del plazo, no cambian los requisitos de elegibilidad para obtener o renovar un permiso de trabajo, ni se afecta la posibilidad de pedir asilo, residencia permanente u otros beneficios migratorios.

El procedimiento administrativo sigue siendo el mismo, solo que con un ciclo más corto de verificación.

USCIS mantiene en su portal (uscis.gov) las guías y formularios actualizados, e invita a los solicitantes a revisar atentamente las nuevas disposiciones para mantener su autorización laboral al día en un entorno migratorio más estricto y vigilado.