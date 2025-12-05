  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 5 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Barco atacado por EE.UU. iba a transferir drogas rumbo a Surinam, revela almirante

Autoridades han entrado en contradicciones sobre la finalidad que han tenido los ataques a embarcaciones

Dic. 05, 2025
Se han intensificado las críticas por posible ataque a náufragos.
Se han intensificado las críticas por posible ataque a náufragos.

Un nuevo detalle sobre el doble ataque de Estados Unidos contra una embarcación sospechosa el 2 de septiembre complica aún más la versión oficial del Gobierno de Trump.

Según informó el almirante Frank Bradley a legisladores, de acuerdo con dos fuentes con conocimiento directo, el barco blanco atacado tenía previsto reunirse en alta mar con otra nave de mayor tamaño que se dirigía a Surinam, donde se realizaría una transferencia de drogas.

La inteligencia estadounidense señalaba que la segunda embarcación no pudo ser localizada, pero Bradley advirtió que el cargamento podría eventualmente llegar desde Surinam a Estados Unidos. Ese argumento, explicó, justificaba atacar la embarcación más pequeña, incluso si no se dirigía de manera directa a territorio estadounidense.

¿SON REALMENTE NECESARIOS LOS ATAQUES?

Autoridades antidrogas de EE.UU. han señalado que las rutas a través de Surinam abastecen principalmente a mercados europeos, mientras que el tráfico hacia Estados Unidos se concentra actualmente en el Pacífico.

Esta contradicción suma presión sobre las acciones del Gobierno de Trump, que defendió el ataque como una acción necesaria ante una "amenaza inminente".

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró inicialmente que la embarcación "probablemente se dirigía a Trinidad o a otro país del Caribe", mientras que el entonces presidente Donald Trump afirmó que el barco viajaba "rumbo a Estados Unidos" y Bradley reconoció que la embarcación incluso dio la vuelta tras detectar la aeronave estadounidense.

DAN MÁS DETALLES DE LOS ATAQUES A EMBARCACIÓN

El operativo culminó en cuatro ataques consecutivos. El primero partió el bote en dos y dejó a dos sobrevivientes aferrados a los restos. Los tres ataques posteriores los mataron y hundieron la embarcación. Según Bradley, los náufragos hicieron señas hacia el aire, aunque no se sabe si buscaban rendirse o pedir auxilio.

El episodio ha encendido alarmas legales y políticas. Matar a náufragos es considerado un crimen de guerra según el manual del Pentágono.

El Comité de Servicios Armados del Senado ya anunció una investigación formal, mientras continúa bajo revisión el rol del asesor Pete Hegseth y las órdenes emitidas durante la misión.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Hollywood se rebela: escritores piden bloquear la compra de Warner Bros por parte de Netflix
Internacional / Mundo

Hollywood se rebela: escritores piden bloquear la compra de Warner Bros por parte de Netflix

Diciembre 05, 2025

Productores, directores y dueños de salas de cine se sumaron a estas preocupaciones, en un contexto de caída en la producción audiovisual

Sheinbaum se reúne con Trump y Carney luego del sorteo del Mundial 2026 ¿Qué temas trataron?
Internacional / Mundo

Sheinbaum se reúne con Trump y Carney luego del sorteo del Mundial 2026 ¿Qué temas trataron?

Diciembre 05, 2025

La mandataria compartió a través de su cuenta oficial de X, dos fotografías al lado de los mandatarios de Estados Unidos y Canadá durante su reunión

Trump recibe el Premio FIFA de la Paz durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026
Internacional / Mundo

Trump recibe el Premio FIFA de la Paz durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026

Diciembre 05, 2025

El galardón fue presentado por Gianni Infantino, un reconocimiento que destaca las acciones extraordinarias a favor de la unión entre pueblos