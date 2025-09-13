  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 13 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Gerente de motel es decapitado en Dallas tras pelea por una lavadora

El sospechoso fue detenido y su condena podría derivar en cadena perpetua o pena de muerte bajo la legislación de Texas

Sep. 13, 2025
Además de quitarle la vida, el asesino lo despojó de sus cosas.
Además de quitarle la vida, el asesino lo despojó de sus cosas.

Un brutal crimen conmocionó a la ciudad de Dallas luego de que Chandra Mouli Nagamallalah, gerente de 50 años del Downtown Suites Motel, fuera decapitado con un machete tras una discusión por una lavadora dañada.

El ataque ocurrió la mañana del 10 de septiembre de 2025, cuando Yordanis Cobos-Martínez, de 37 años, discutió con la víctima porque no recibía atención a su queja. Testigos relataron que, tras salir de la habitación, regresó armado con un machete y persiguió al gerente por el estacionamiento hasta atacarlo de manera repetida.

Incluso la esposa del gerente intentó intervenir, pero fue empujada por el agresor. Según la declaración jurada, Cobos-Martínez no solo golpeó y apuñaló a Nagamallalah, sino que también lo despojó de sus pertenencias antes de decapitarlo y arrojar la cabeza a un contenedor de basura.

SOSPECHOSO DETENIDO SIN DERECHO A FIANZA

El sospechoso, originario de Cuba y con historial criminal en Estados Unidos, fue detenido sin derecho a fianza y enfrenta un cargo de asesinato con pena capital, lo que podría derivar en cadena perpetua o pena de muerte bajo la legislación de Texas.

La comunidad local describió a Nagamallalah como un hombre trabajador y dedicado a su familia, por lo que el crimen ha generado gran indignación. Las autoridades continúan investigando para esclarecer qué llevó una disputa aparentemente menor a convertirse en uno de los ataques más violentos registrados en la ciudad.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Muere mexicano durante arresto del ICE en Chicago
Internacional / Mundo

Muere mexicano durante arresto del ICE en Chicago

Septiembre 12, 2025

El connacional, señaló el Consulado, era originario de Michoacán; Inmigración de EEUU dijo que se resistió al arresto y hasta quiso arrollarlos

VIDEO | Camión atropella a una multitud durante un festival; hay 8 muertos y 20 heridos
Internacional / Mundo

VIDEO | Camión atropella a una multitud durante un festival; hay 8 muertos y 20 heridos

Septiembre 12, 2025

Autoridades lamentaron que lo que debió ser una celebración se haya tornado en una tragedia que conmocionó al país

Donald Trump dice que Vladimir Putin le está agotando rápidamente la paciencia
Internacional / Mundo

Donald Trump dice que Vladimir Putin le está "agotando rápidamente" la paciencia

Septiembre 12, 2025

El norteamericano contestó a un reportero que "está llegando al límite", pero no impondrá nuevas sanciones