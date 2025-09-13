Gerente de motel es decapitado en Dallas tras pelea por una lavadora

Un brutal crimen conmocionó a la ciudad de Dallas luego de que Chandra Mouli Nagamallalah, gerente de 50 años del Downtown Suites Motel, fuera decapitado con un machete tras una discusión por una lavadora dañada.

El ataque ocurrió la mañana del 10 de septiembre de 2025, cuando Yordanis Cobos-Martínez, de 37 años, discutió con la víctima porque no recibía atención a su queja. Testigos relataron que, tras salir de la habitación, regresó armado con un machete y persiguió al gerente por el estacionamiento hasta atacarlo de manera repetida.

Incluso la esposa del gerente intentó intervenir, pero fue empujada por el agresor. Según la declaración jurada, Cobos-Martínez no solo golpeó y apuñaló a Nagamallalah, sino que también lo despojó de sus pertenencias antes de decapitarlo y arrojar la cabeza a un contenedor de basura.

A motel worker is facing murder charges in the beheading at a motel in Dallas. Police say Yordanis Cobos-Martinez became enraged during a conversation over a broken washing machine and confronted the manager with a machete, killing her. @DavidMuir reports. https://t.co/QzCTi776bC pic.twitter.com/RzUmHI98to — World News Tonight (@ABCWorldNews) September 13, 2025

SOSPECHOSO DETENIDO SIN DERECHO A FIANZA

El sospechoso, originario de Cuba y con historial criminal en Estados Unidos, fue detenido sin derecho a fianza y enfrenta un cargo de asesinato con pena capital, lo que podría derivar en cadena perpetua o pena de muerte bajo la legislación de Texas.

La comunidad local describió a Nagamallalah como un hombre trabajador y dedicado a su familia, por lo que el crimen ha generado gran indignación. Las autoridades continúan investigando para esclarecer qué llevó una disputa aparentemente menor a convertirse en uno de los ataques más violentos registrados en la ciudad.