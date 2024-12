Gemini 2.0: La nueva IA de Google que promete revolucionar agentes digitales

Google ha anunciado el lanzamiento de Gemini 2.0, su modelo más avanzado de inteligencia artificial (IA) hasta la fecha. Este desarrollo promete mejorar la experiencia de los usuarios mediante agentes digitales más rápidos, eficientes y multifuncionales.

Con capacidades como el manejo de audio en múltiples idiomas, Gemini 2.0 busca liderar el futuro de la interacción entre humanos y máquinas.

Today we announced Gemini 2.0, our most capable AI model yet. With new advances in multimodality — like native image and audio output — and native tool use, it will enable us to build new AI agents that bring us closer to our vision of a universal assistant. pic.twitter.com/SuS2OZOSzT