Gaza se queda sin telecomunicaciones; ofensiva del Ejército de Israel avanza sobre la ciudad

El servicio de telecomunicaciones en Gaza quedó interrumpido, informó la Compañía Palestina de Telecomunicaciones debido al avance del Ejército de Israel “contra las principales rutas de la red".

De acuerdo con la información, la ofensiva israelí continúa en la Franja de Gaza, donde ya se han reportado cortes en las redes de comunicación, lo que agrava más la crisis humanitaria.

Entre los servicios que quedaron fuera de línea están los de telefonía e Internet, lo cual ocurrió luego de que tanques de Israel fueran avistados en dos zonas de la ciudad de Gaza.

Esto, para algunos residentes, sería señal de que en las próximas horas las operaciones terrestres de los soldados israelíes se intensificarán.

Al respecto, un ciudadano gazatí, que se identificó como Ismail, dijo que “la desconexión de los servicios de internet y teléfono es un mal presagio. Siempre ha sido una mala señal de que algo muy brutal va a ocurrir”.

Aseguró que la situación es desesperada, pues la gente que vive en tiendas y en las casas en pie teme por su vida; y señaló: “Muchos no pueden permitirse marcharse, pero muchos no quieren hacerlo”.

Mediante un comunicado, la Compañía Palestina de Telecomunicaciones señaló que sus servicios se habían interrumpido “debido a la agresión en curso y a los ataques contra las principales rutas de la red”.

EL AVANCE DEL EJÉRCITO DE ISRAEL EN GAZA

En tanto las telecomunicaciones están interrumpidas, las fuerzas israelíes controlan los suburbios orientales de Gaza, y atacan los barrios de Sheikh Radwan y Tel Al-Hawa.

Desde esos sitios, presumen, podrían avanzar hacia áreas centrales y occidentales de la ciudad.

Por su parte, a través de un documento, Israel puntualizó que sus tropas estaban ampliando sus operaciones en Gaza, desmantelando la “infraestructura terrorista” y “eliminando terroristas”.