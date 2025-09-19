Senador de Estados Unidos declara el 14 de octubre como el Día Nacional en Recuerdo de Charlie Kirk

El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución que establece el 14 de octubre como el Día Nacional en Recuerdo de Charlie Kirk. Esta fecha busca honrar al activista conservador que perdió la vida el pasado 10 de septiembre tras recibir un disparo en el cuello durante un debate universitario en la Universidad Utah Valley, en Utah, un evento al que asistieron centenares de personas.

UNA PROPUESTA LIDERADA POR SENADORES REPUBLICANOS

La iniciativa fue presentada por los senadores republicanos Rick Scott y Jimmy Patronis, representantes de Florida. La resolución fue aprobada por mayoría en el Senado, eligiendo el 14 de octubre como fecha conmemorativa por coincidir con el cumpleaños del fallecido activista.

PALABRAS DE DESPEDIDA Y RECONOCIMIENTO

Rick Scott compartió un emotivo mensaje al recordar a Kirk: "Charlie fue un líder magnético, un padre y esposo cariñoso, y una inspiración para muchos. Su pérdida es devastadora, pero siempre atesoraré la amistad que tuve con él".

El senador también destacó su compromiso con los valores de su país: "Amaba profundamente a la nación, a su fe, a su familia y a la importancia de las ideas y el diálogo. Su vida fue un ejemplo de firmeza y dedicación".

UN LEGADO QUE TRASCIENDE LA POLÍTICA

En el comunicado, Scott subrayó que la vida de Kirk, quien falleció a los 31 años, será recordada como la de alguien que buscó fortalecer los ideales estadounidenses. "Charlie trabajó para hacer de nuestro país un lugar mejor antes de morir en un acto de violencia política. Su legado perdurará, y lo honraremos manteniéndonos firmes en nuestras convicciones, dialogando y avanzando con esperanza y valentía", expresó.

UN DÍA PARA RECORDAR Y UNIR

La resolución establece que el Día Nacional en Recuerdo de Charlie Kirk será una fecha para reflexionar, reunirse en oración y reconocer el impacto que el activista tuvo en la vida política y social de Estados Unidos. "Me enorgullece liderar esta iniciativa que honra su memoria y lo reconoce como patriota. El 14 de octubre, día en el que habría cumplido 32 años, será una ocasión para celebrar su vida y su legado", concluyó Scott.