Funcionario no binario de EU expulsado por robo de maletas

Sam Brinton, exfuncionario del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), fue destituido tras haber sido acusado en dos ocasiones de robo, comentó el portavoz del departamento.

Aunque el DOE confirmo la salida de Brinton, no dio más información porque "no pueden comentar más sobre asuntos del personal".

Brinton, quien se desempeñaba como Subsecretario Adjunto de Combustible Gastado y Eliminación de Residuos, enfrenta dos cargos por hurto mayor, luego de robar una mochila en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas, así como otra maleta en el Aeropuerto Minneapolis-St. Paul en Minnesota, cuyo valor de su contenido asciende a los 2 mil dólares cada una, aproximadamente.

El exservidor, que se define como "no binario", fue puesto bajo licencia en septiembre pasado, cuando aceptó el robo de la maleta en Las Vegas, pero argumentó que se había equivocado y pensó que era su equipaje.

Sin embargo, los republicanos exigían su renuncia de la administración de Biden asegurando que una persona que él represente los valores estadounidenses y al mismo tiempo viole las leyes del país cometiendo delitos graves.

Según la Ley Estatal de Nevada, Brinton podría enfrentar una condena de entre uno y 10 años de cárcel por el robo en el Aeropuerto de Las Vegas, además, por el hurto en Minessota, podría pagar una multa de hasta 10 mil dólares y 5 años de prisión.

Sam Brinton's style makes way more sense when you realize he's just wearing whatever he finds in other people's luggage. pic.twitter.com/FVqNRsVKv7