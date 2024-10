FOTOS | ¡Increíble! Desierto del Sahara sigue inundado tras fuertes lluvias

Por primera vez en casi 50 años, el desierto de Sahara se vio sumergido bajo el agua, un fenómeno climático excepcional que ha sorprendido a expertos y locales.

Un evento meteorológico sin precedentes azotó el desierto del Sahara. En solo 48 horas, las precipitaciones superaron con creces el promedio anual, transformando las dunas en extensas lagunas. Por primera vez en casi 50 años, el lago Iriqui,, se llenó completamente, evidenciando la fuerza de un sistema de baja presión que barrió la región.

A rare deluge of rainfall left blue lagoons of water amid the palm trees and sand dunes of the Sahara desert, nourishing some of its driest regions with more water than they had seen in decades. pic.twitter.com/rqI3oSLHrd