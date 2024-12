Filtran la primera imagen de "El Mini Lic" tras su detención en Estados Unidos

La mañana de este jueves 19 de diciembre fue difundida la primera fotografía de Dámaso López Serrano, "El Mini Lic", después de ser arrestado en Estados Unidos.

De acuerdo con la información, la fotografía corresponde a López Serrano a su ingreso a la cárcel de Virginia.

La información fue difundida por el periodista Luis Chaparro, a través de su cuenta oficial de X (Twitter), en la que se aprecia a Dámaso López Serrano sin barba, con lentes y viste sudadera negra.

Como se informó con oportunidad, López Serrano fue detenido en Estados Unidos, por segunda ocasión, por traficar fentanilo; además, se le acusa del homicidio del periodista Javier Valdez, en Culiacán, Sinaloa, ocurrido en 2017.

Dámaso López Serrano, alias "El Mini Lic", es originario de Culiacán, donde nació el 23 de noviembre de 1987.

Su padre es Dámaso López Núñez, más conocido como "El Licenciado", quien se desempeñó en seguridad del gobierno federal; además, se le acusa de haber ayudado a escapar de la cárcel de Puente Grande, Jalisco, a Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La primera ocasión que Dámaso López Serrano fue detenido ocurrió el 2 de mayo de 2017 en la Ciudad de México y después se entregó voluntariamente a Estados Unidos, donde se donde aceptó tráfico de heroína, metanfetamina y cocaína, así como de haber orquestado más de 20 secuestros y 15 homicidios.

Pese a todo, como fue testigo colaborador en el juicio contra "El Chapo" Guzmán, le dieron el beneficio de una sentencia de 72 meses en prisión.

Cuando salió de la cárcel se le perdió la pista, hasta que en 2024 concedió entrevistas, una de ellas a Adrián Chaparro y otra a Anabel Hernández.

En México, "El Mini Lic" es acusado como autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez, registrado en pleno Centro de Culiacán, quien minutos después de salir del semanario Río Doce, a unas calles hombres armados lo acribillaron.

Luego de ello, se perdió de la escena pública, hasta que fue detenido en el estado de Virginia, acusado de tráfico de fentanilo.

