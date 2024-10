FBI alerta por posibles ataques en Estados Unidos en aniversario del atentado terrorista en Israel

El 7 de octubre de 2023, una fiesta electrónica que se desarrollaba en el desierto del Néguev, Israel, fue violentamente interrumpida por milicianos del grupo terrorista Hamás, quienes durante esa jornada asesinaron a mil 200 personas y tomaron como rehenes a 200.

Aunque el gobierno israelí fue tomado por sorpresa, la respuesta de la administración del primer ministro, Benjamín Netanyahu, fue brutal y a la fecha han muerto, según algunos medios, más de 41 mil habitantes de la Franja de Gaza.

A raíz de esos hechos, el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) alertó de posibles ataques en Estados Unidos, por el primer aniversario del ataque perpetrado por Hamás.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llamó a la ciudadanía a estar atentos, en todo momento, a su alrededor, y reportar de inmediato a las autoridades alguna actividad sospechosa.

A través de un comunicado, el FBI informó: "Es probable que organizaciones terroristas extranjeras y otros extremistas violentos sigan explotando las narrativas relacionadas con el conflicto para incitar a atacantes solitarios a llevar a cabo actos de violencia en Estados Unidos".

Destacó que el 7 de octubre sea un día que motive a personas de distintas ideologías, incluyendo a quienes promueven el antisemitismo violento y la islamofobia, a provocar violencia.

Ambas dependencias mostraron preocupación por posibles atentados en espacios y espacios públicos, así como en sinagogas, mezquitas y centros islámicos, que podrían ser blancos atractivos para diversos "actores amenzantes".

Advirtieron que "los mensajes en línea asociados a organizaciones terroristas extranjeras y otros extremistas violentos podrían inspirar a individuos a actuar en solitario, llevando a cabo ataques con poca o ninguna advertencia".

Tanto el FBI, como Seguridad Nacional monitorearán cualquier amenaza y ajustarán las medidas seguridad para proteger a la población.

"No vamos a tolerar que grupos como Hamas o Hezbollah extiendan su ideología de terror en nuestro país", puntualizó.

Previo al aniversario del ataque a Israel, a través de un comunicado, la Policía Metropolitana de Londres desplegó un operativo "significativo" en la ciudad para enfrentar los actos conmemorativos y las manifestaciones previstas.

"En los próximos días se llevará a cabo una importante operación policial en todo Londres en respuesta a las protestas planificadas y a los eventos para conmemorar el aniversario de los ataques terroristas del 7 de octubre", señaló el documento.

Lou Puddefoot, quien dirige la operación indicó: "Reconocemos que este fin de semana, tan próximo al aniversario del 7 de octubre, las emociones estarán exacerbadas y los temores por la seguridad aumentarán, como es comprensible", y recordó que ya han vigilado protestas anteriores.

La Policía recordó que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) y el partido-milicia chií libanés Hezbollah son "organizaciones proscritas" en Reino Unido, y quien "muestre símbolos, palabras o indique de cualquier modo su apoyo a una organización prohibida corre el riesgo de ser arrestado", subrayó.

BREAKING: FBI & DHS are warning of possible terror attacks in the US tomorrow on the 1st anniversary of the Oct. 7 massacre pic.twitter.com/0gXtV8Tw2d