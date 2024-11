Falsas alarmas de bombas y videos de desinformación durante elecciones de Estados Unidos 2024

Hoy martes, día de las elecciones en Estados Unidos, varias amenazas de bomba falsas que interrumpieron momentáneamente la votación en dos centros de Georgia fueron originadas en Rusia, según confirmó este martes el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger.

El funcionario explicó que las amenazas, que causaron cierres temporales en los centros de votación del Centro Comunitario Etris y la Escuela Primaria Gullatt en Union City, fueron investigadas y su origen fue rastreado hasta dominios de correo electrónico rusos.

"Identificamos la fuente y era de Rusia", dijo, sugiriendo que estos incidentes podrían formar parte de un intento extranjero por desestabilizar las elecciones y generar conflicto interno en el país. "Parece que están tramando algo malo y no quieren que tengamos una elección tranquila, justa y precisa", añadió.

