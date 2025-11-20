Exintegrante de la Cosa Nostra pide tener al "Chapo" Guzmán como su amigo en prisión

En una de las prisiones más duras de Estados Unidos purga condena un integrante de la organización de la mafia italiana llamada La Cosa Nostra: James Sabatino, un hombre acusado de diversos delitos, entre ellos fraude, delitos sexuales y asociación con delictuosa. Fue condenado en 2017 a 20 años de cárcel, misma que purga en Supermax ADX, ubicada en Denver, Colorado.

Pese a lo estricta y aislante que resulta esta cárcel, Sabatino ha logrado tener comunicación con el exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS), quien purga prisión perpetua en ella, en la cual los reos sobreviven en condiciones de encierro extremo.

Sin embargo, de acuerdo con documentos judiciales, tanto "El Chapo", como Sabatino, empiezan a mostrar deterioro mental, ya que viven en una rutina de silencio y soledad.

Por otra parte, de acuerdo con el medio sinaloense RíoDoce, los dos se ubican en la zona subterránea, denominada "Las Suites", en la que son los únicos que habitan, lo que les impide convivir con otros reclusos.

Tampoco pueden hablar con los guardias, excepto por alguna emergencia; ahí pasan 23 horas, sin nada que les marque el tiempo, ni referencias de ello.

Asimismo, el contacto de los reos se reduce únicamente a las visitas de sus abogados, así como de familiares autorizados, como en el caso de Guzmán Loera, quien una vez al mes mira a sus gemelas y una vez a la semana puede tener una llamada telefónica de 15 minutos.

SABATINO QUIERE CONVIVIR CON EL "CHAPO"

Sin embargo, como se mencionó, a pesar de que Supermax es una cárcel sumamente estricta, Sabatino y "El Chapo" habrían establecido contacto rudimentario en los últimos cinco años; ello, a través de golpes en las paredes, o llamándose en voz baja por las rendijas, una comunicación limitada porque el sinaloense no habla inglés y Sabatino habla un español limitado.

No obstante, esa interacción les ha servido como una forma de apoyo emocional en un sitio calificado como "destructor de la mente".

Por ello, y a fin de tener más contacto con "El Chapo", James Sabatino envío a un tribunal federal una moción para pedir que se le permita convivencia recreativa con el otrora líder del CDS.

El argumento de Sabatino es que el aislamiento extremo les está afectando seriamente la salud mental. El documento, enviado a un tribunal federal, y que el deterioro de Guzmán Loera en el último año es notable.