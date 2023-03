EU busca mayor coordinación en la lucha contra el fentanilo

Sin embargo, el fentanilo ha causado infinidad de daños a la sociedad, y no solo para la salud del consumidor, por ello el Gobierno de Estados Unidos ha mostrado su preocupación y busca poder hacer frente a la situación, pero en coordinación con otras naciones.

"El fentanilo es un problema que no afecta sólo a Estados Unidos. Afecta a todos los países. Es una cuestión global", argumentó el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, durnte una rueda de prensa celebrada este día.

En tanto que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, el día de ayer jueves, manifestó que en la República no se fabrica ni se consume esta droga sintética, y que el Gobierno de Biden debe combatir la distribución en su territorio.

"Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, ¿Pero por qué ellos no atienden el problema, no combaten la distribución de fentanilo en Estados Unidos", declaró AMLO.

Asimismo, se están estableciendo lazos para apoyarse mutuamente entre ambos países en el combate del tráfico y consumo del peligroso opioide, así como otros delitos de interés, tal es el caso del tráfico de armas.

El pasado mes de enero se llevó a cabo en la Ciudad de México la Cumbre de Líderes de América del Norte, en donde uno d elos principales temas entre López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau, primer ministro canadiense, fue el fentanilo.