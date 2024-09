¿Estudiar? ¿Para qué? Jovencito muere tras ser operado por médico guiado por un video en YouTube

Muchos jovencitos se niegan a estudiar, pues quieren convertirse en creadores de contenido en Internet; otros se guian en tutoriales para elaborar artículos o confección de ropa a través de tutoriales en las plataformas, pero realizar una cirugía tomando como base un video de YouTube, definitivamente no es ni para pensarse.

Y es que el 6 de septiembre, en India, en el distrito Saran, en el estado de Bihar, se registró un lamentable incidente con un médico, pues un adolescente fue intervenido quirúrgicamente para extirpar cálculos biliares, pero acabó perdiendo la vida.

Se trata del menor llamado Krishna Kumar, de 15 años de edad, quien presentaba fuerte dolor abdominal y vómito, por lo que acudió a una clínica. Ahí lo atendió el médico Ajit Kumar Puri, y determinó que el jovencito requería de una cirugía urgente.

De acuerdo con la declaración de Prahlad Prasad Shaw, abuelo del menor, el presunto doctor operó a Krishna sin el consentimiento del padre, pues el vómito estaba desapareciendo; sin embargo, el galeno mandó lejos al progenitor para iniciar la intervención.

"Sólo queríamos que se detuvieran el vómito. El médico procedió con la cirugía sin decirnos (...) Mandó al padre del niño lejos y comenzó a operar sin nuestro consentimiento".

Guiándose con un video de YouTube, el hombre fue operando al chico, pero al no darse cuenta que la salud del adolescente se complicaba, sacó al menor y lo llevó a otro hospital, donde dejó de existir.

"Dejaron su cuerpo en las escaleras del hospital y huyeron", dijo el abuelo de Krishna.

El caso conmocionó a la nación, debido a la ligereza con la que actuó el supuesto médico y ahora tanto los familiares del joven, como la sociedad exigen que la detención de Ajit Kumar Puri, para que responda por la muerte del chico.

