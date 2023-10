Estos son los mitos más comunes sobre la visa americana que probablemente desconocías

El requisito más importante para que un mexicano pueda viajar a Estados Unidos es contar con una visa americana, con la que puede ingresar legalmente a ese país, visitado por muchas personas en plan de turismo o de compras.

Sin embargo, obtener la visa americana no es muy fácil, pues si el oficial consular considera que el solicitante no es apto para viajar a su país, se la negará, por lo tanto, perderá el dinero que pagó por el trámite, ya que no es reembolsable.

Aunque existen algunos tips con los que es casi seguro que te aprueben la visa americana, mismos debes seguir para tener mayor éxito durante una entrevista.

MITOS SOBRE LA VISA AMERICANA

Alrededor del trámite de la visa americana se han creado varios mitos, lo que provoca que las personas que pretenden solicitarla acudan a la entrevista con temor de que se la nieguen.

La mayoría de estos mitos son por versiones de personas que ya la han solicitado y se les ha negado, por lo que sacan conclusiones sobre la negativa del oficial consular para aprobarles su visado.

Esta desinformación provoca que muchas veces los interesados desistan de realizar el trámite.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES MITOS SOBRE LA VISA AMERICANA?

1.- Necesito un agente para llenar la solicitud

Lo primero que hay que hacer para solicitar la visa americana es llenar la solicitud DS-160, en la que el interesado adjunta los datos e información personal requerida por el Consulado.

Muchas veces el solicitante contrata a gestores externos para que les ayuden a hacer el trámite, pensando que es muy difícil, pero este proceso puede hacerlo perfectamente el interesado sin necesidad de ayuda, ya que es una diligencia muy sencilla.

En el llenado del DS-160 se añaden datos muy sencillos para el interesado, ya que la información que se pide es personal, por ejemplo, de su empleo, ingresos, fecha probable de viaje, etc.

2.- Si no hablas inglés es difícil que te prueben la visa americana

El documento para solicitar la visa puede llenarse en inglés y español, señaló el Consulado de Estados Unidos.

"No hay problema si llenan todo en español. Pueden llenarlo todo si quieren, si se sienten más cómodos en español. Lo importante es que ustedes digan la verdad", indicó un oficial consular en Facebook Live.

En el sitio web, el formulario DS-160 se muestra en inglés, pero al poner el cursor en cada pregunta hay una opción para mostrar su traducción, por lo que, aunque esté escrito en inglés, se puede responder en español.

3. La solicitud DS-16 no importa

Hay que aclarar que el llenado de la solicitud DS-160 es el más importante del trámite, ya que contiene la información del ciudadano solicitante, misma que debe ser verdadera, pues mentir en las respuestas ocasionará que la visa americana sea negada.

Sin embargo, si el formulario es llenado con información verdadera y certera, será más probable que el cónsul apruebe la obtención del visado.

4. Es mejor hablar en inglés ante el oficial consular

Los oficiales del Consulado Americano que atienden durante la entrevista hablan inglés y español, por lo que la conversación puede ser en cualquier idioma.

Sin embargo, si no domina el inglés a la perfección es importante evitar iniciar con un saludo como "Hello", "Good morning" o "Good afternoon", pues el oficial podría continuar con la entrevista en ese idioma.

5. Necesitas tener dinero en el banco para la aprobación de la visa

Es falso que se exija tener una cierta cantidad de dinero en el banco para que el Consulado apruebe la visa. Lo que el oficial consular toma en cuenta es que la persona solicitante demuestre que cuenta con los recursos suficientes para pagar sus gastos cuando viaje a Estados Unidos y que no pretende quedarse a vivir en ese país.

Otros de los mitos sobre la visa americana se refieren a que las entrevistas son muy difíciles y los oficiales consulares son demasiado duros y que es más fácil obtenerla si se compra desde antes un boleto para a viajar al país.