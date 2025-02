Esto signfica que una persona interrumpa regularmente una conversación

Aunque suele ser un hábito molesto, realmente hay algo de fondo que una sicóloga ha ayudado a entender. Te contamos

Por: Edel Osuna

Interrumpir puntualmente es habitual, todo el mundo lo hace, sin embargo, hay personas que interrumpen de manera sistemática y esto puede ser un signo de un tipo de personalidad determinado. Hablamos con una psicóloga que nos cuenta qué hay detrás de este comportamiento.

Aunque una vez podría pasarse, realmente que te interrumpan constantemente durante una charla es molesto, pues impide que se dé una conversación fluida; sin embargo, ¿sabías que existen personas que lo hacen de manera sistemática?

Ahora bien, si en alguna vez te has preguntado si este hábito es normal o un reflejo de algo, la sicóloga Isabel Reoyo, de Somos Estupendas, refirió: "interrumpir es algo más común de lo que pensamos y, aunque a menudo se asocia a un comportamiento egocéntrico o irrespetuoso, la realidad es mucho más compleja".

Y subrayó que hay factores emocionales, experiencias personales y patrones que, a simple vista, no reconocemos.

INTERRUMPIR MUCHO, ¿QUÉ SIGNIFICA?

Aunque al inicio podría no incomdarte, el que una persona interrumpa constantemente podría ser indicio de que no presta atención o se prioriza por encima de los demás, pero esto, no siempre, refleja una refleja una intención de invalidar al otro ni volverse el centro de atención.

De acuerdo con una profesional de la salud mental, interrumpir podría significar:

Necesidad de participar activamente: En ocasiones interrumpimos debido a que el tema nos sentimos entusiasma o queremos aportar algo importante; en otras palabras, no hay mala intención, sino deseo genuino de conectar.

En ocasiones interrumpimos debido a que el tema nos sentimos entusiasma o queremos aportar algo importante; en otras palabras, no hay mala intención, sino deseo genuino de conectar. Problemas para regular la impulsividad: Cuando la emoción es intensa, resulta complicado esperar turno para participar.

Cuando la emoción es intensa, resulta complicado esperar turno para participar. Inseguridad o miedo a no ser escuchado: Algunas personas interrumpen para asegurarse que tienen un espacio en la charla, en especial si sienten que no se las tiene en cuenta.

Ahora bien, de acuerdo con la sicóloga, cuando una persona interrumpe no siempre refleja un "yoismo o una falta de respeto", sino que revela algo más de fondo que merece ser comprendido.

Ahora bien, las personas que tienen la tendencia a interrumpir una conversación, esta "está muy relacionada con nuestras emociones y con cómo las gestionamos", y puede haber diferentes tipos de interrupciones y con una razón o un comportamiento oculto.

IMPACIENCIA O ENTUSIASMO

Entre los motivos por los que se suele interrumpir están la impaciencia o el entusiasmo, pues durante una charla nos entusiasmamos o emocionamos, es fácil que queramos hablar, o tal vez el interlocutor ha dicho algo que nos resuena o nos despierta una idea que tememos olvidar. En estos casos, la interrumpción es una respuesta impulsiva, guiada por el momento.

Esta dificultad, tiene mucho que ver con la regulación emocional; cómo gestionamos lo que sentimos cuando estamos en un estado de activación o emoción alta.

INSEGURIDAD O MIEDO

Por otra parte, interrumpir puede ser una estrategia inconsciente para tener un espacio seguro en la conversación. Esto se debe a si en algún momento de la vida sentimos que no fuimos escuchados o valorados desarrollan una tendencia a interrumpir para evitar que seamos ignorados.

Lo subyacente podrían se experiencias pasadas que nos hacen sentir que lo que hablamos no importa, o hay inseguridad que nos conduce a hablar por temor a perder la oportunidad.

PENSAMIENTO ACELERADO

En muchos cassos, nuestra mente es acelerada y va más rápido que la charla en sí, por lo que mientras alguien habla, estamos pensando en lo que vamos a responder.

Este hábito nos podría llevar a interrumpir, no porque no escuchar, sino porque nuestra mente ya ha avanzado.

Aquí se oculta la dificultad para estar plenamente presentes en el momento y escuchar con atención activa.

MÁS FACTORES

Ahora bien, al margen de la personalidad de las personas, interrumpir una charla depende de otros factores, que pueden estar relacionados con:

Comunicación aprendida: Cuando se crece en un entorno en el que la interrupción es un hábito, como en las familias que hablan al mismo tiempo, probablemente, sin darnos cuenta, adoptemos ese patrón.

Cuando se crece en un entorno en el que la es un hábito, como en las familias que hablan al mismo tiempo, probablemente, sin darnos cuenta, adoptemos ese patrón. Ansiedad o estrés: La ansiedad o preocupación acelera nuestra mente , lo que nos llevaróa a interrumpir más continuamente.

La ansiedad o preocupación acelera nuestra , lo que nos llevaróa a interrumpir más continuamente. Autorregulación emocional: Al ser impulsive, para frenar un impulso hay factores importantes, como la falta de escucha active, que está relacionada con nuestra gestión emocional.

Al ser impulsive, para frenar un impulso hay factores importantes, como la falta de escucha active, que está relacionada con nuestra gestión emocional. Extrovertidos o expresivos: Quienes son más expresivos pueden interrumpir sin intención de ser irrespetuosas, debido a que su necesidad de expresarse es mayor.

Finalmente, de acuerdo con la sicóloga, interrumpir no nos define como personas, y tampoco nos hace egocéntricos o irrespetuosos, sino que hay algo subyacente que nos impulsa a hacerlo.