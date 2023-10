Esto pasará el 4 de octubre y afectará celulares, televisiones y radios; te contamos de qué se trata

Sobre aviso no hay engaño: este 4 de octubre los habitantes de Estados Unidos perderán comunicación y contacto con cualquier dispositivo; la razón, un simulacro nacional que realizará la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la información, el mensaje importante llegará a teléfonos celulares, televisiones y radios; es decir, únicamente a los dispositivos electrónicos que tengan cobertura en ese país recibirán ese mensaje, por lo que no hay nada de qué alarmarse.

EL OBJETIVO DE LO QUE PASARÁ EL 4 DE OCTUBRE

De acuerdo con la FEMA, el simulacro se realizará para "garantizar que los sistemas sigan siendo un medio eficaz para advertir al público sobre las emergencias, especialmente las que son a nivel nacional".

La duración del evento será alrededor de las 14:20 horas, que es cuando todos los ciudadanos y visitantes recibirán el mensaje de alerta.

La razón del simulacro será para poner en acción dos clases de alerta: la del Sistema de Alertas Inalámbricos (WEA, por sus siglas en inglés), que emitirá la alerta a todos los servicios de telefonía nacional, y el segundo mensaje, del Sistema de Alertas de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés) que avisará por radio y televisión en todo Estados Unidos.

De acuerdo con la información, las alertas serán enviadas a la población civil, en conjunto con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés).

¿QUÉ MENSAJE DE ALERTA RECIBIRÁN LOS ESTADOUNIDENSES?

De acuerdo con las autoridades, el mensaje que se le transmitirá a la población será en inglés y español, que dependerá de la configuración del dispositivo.

"ESTA ES UNA PRUEBA del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia. No se necesita acción", será el mensaje que recibirán los dispositivos durante el evento.

En cuanto a la alerta EAS, sólo se enviará en inglés y en radios y televisores se leerá el siguiente mensaje: "This is a nationwide test of the Emergency Alert System, issued by the Federal Emergency Management Agency, covering the United States from 14:20 to 14:50 hours ET. This is only a test. No action is required by the public".

Traducido dice: "Esta es una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que cubre los Estados Unidos desde las 14:20 hasta las 14:50 horas, hora del este. Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público".

Finalmente, la FEMA señaló que si, por motivos extraordinarios, el simulacro no se lleva a cabo, este se realizará el 11 del mismo mes.