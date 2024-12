Este sábado reabre Catedral de Notre Dame en Francia ¿quiénes asistirán?

La histórica Catedral de Notre Dame en París, devastada por un incendio en 2019, reabrirá sus puertas oficialmente este sábado, marcando el fin de una restauración monumental que ha reunido a miles de artesanos y especialistas.

La reapertura no solo es un evento religioso y cultural de enorme relevancia para Francia, sino también un hito internacional, al cual asistirán dignatarios de todo el mundo, incluyendo al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha confirmado su presencia en la ceremonia.

La restauración de Notre Dame comenzó tras el trágico incendio del 15 de abril de 2019, que destruyó gran parte de su techo y provocó el colapso de su famosa aguja. El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió en ese momento que la catedral sería restaurada en un plazo de cinco años, un compromiso que se ha cumplido gracias a los esfuerzos de más de 2 mil profesionales que han trabajado incansablemente para devolverle su esplendor original.

La ceremonia de reapertura comenzará el sábado por la tarde con un emotivo discurso del presidente Macron, quien agradeció públicamente a los artesanos que hicieron posible la restauración.

A las 18:00 horas (hora de París), el arzobispo de París, Laurent Ulrich, realizará un acto simbólico al golpear las puertas cerradas de Notre Dame con un báculo decorado. Al abrirse las puertas, se escuchará el Salmo 121, un momento cargado de simbolismo para la Iglesia y para la nación.

La ceremonia se desarrollará en tres partes: primero, el gran órgano de la catedral, el más grande de Francia, será "despertado", seguido por un oficio con salmos y oraciones, y, finalmente, el arzobispo impartirá la bendición final. La jornada se cerrará con la interpretación del Te Deum, un himno tradicional de la Iglesia Católica.

