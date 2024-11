Esta es la nueva función de WhatsApp para organizar contactos

WhatsApp se ha convertido en una herramienta indispensable para la comunicación instantánea, permitiéndonos mantener el contacto con personas de todos los ámbitos de nuestra vida: trabajo, escuela, amigos, familia, y más. Sin embargo, tener todos los chats en un mismo espacio puede resultar caótico y poco práctico para algunos usuarios.

Para mejorar esta experiencia, WhatsApp ha introducido múltiples actualizaciones. A principios de año, por ejemplo, lanzó "filtros de chat" que ayudan a los usuarios a encontrar mensajes rápidamente. Ahora, con la nueva función de "Listas", podrás organizar tus chats de forma aún más eficiente.

Las "Listas" te permitirán agrupar tus conversaciones en categorías personalizadas, facilitando la organización de tus contactos y chats según tus necesidades. Puedes crear listas para temas como "Trabajo", "Escuela", "Familia", y mucho más, lo que hará que concentrarte en las conversaciones importantes sea más sencillo y rápido.

Para crear una lista, solo debes hacer clic en el signo de más (+) en la barra de filtros superior. Podrás configurar y editar tus listas fácilmente manteniendo pulsada la lista que deseas cambiar de nombre o modificar.

Esta actualización comenzará a estar disponible a partir de hoy y llegará a todos los usuarios en las próximas semanas. Asegúrate de actualizar tu WhatsApp para disfrutar de esta y otras mejoras.

