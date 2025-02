¿Es saludable cenar para bajar de peso? Esto dicen los expertos

¿Eres de los que no cenan? Los expertos en la nutrición explican la razón por la que debemos cenar y lo que debemos evitar para no subir de peso

Por: Karla Salinas

En los últimos años, ha existido el intenso debate sobre si es saludable cenar para bajar de peso, puesto que algunas personas resaltan que omitir esa comida nos ayudará a eliminar esos kilos extras, mientras que otro lado se opone ante tal idea.

Ante tal cuestionamiento, hemos decidido consultar con los expertos para saber su opinión. Por esa razón, a continuación te detallaremos cuál es su opinión y sus fundamentos de sus respuestas.

¿DEBEMOS COMER POR LA NOCHE?

Se ha hecho mención de que al día debemos hacer 6 comidas, las cuales no deben saltarse u omitirse. Considerando lo anterior, podríamos decir que es saludable cenar; sin embargo, es importante considerar los alimentos y la hora en que comamos para que nos ayuden a bajar de peso.

La Academia Española de Nutrición y Dietética, resalta que lo que afectará notablemente, es a la hora que comemos, puesto que conforme comemos más tarde, esto se debe a que no permitimos que el organismo pueda quemar las calorías, acción que se hace más lenta, situación que favorece el aumento de peso.

Ante tal cuestión se recomienda que al menos comamos 2 horas antes de dormir, de esta manera tendremos una completa digestión, además de evitar que tengamos reflujo o malestar estomacal en la noche, evitando que esto perjudique nuestro descanso.

Los expertos de la academia recomiendan que sí debemos comer algo por la noche, puesto que el hambre es capaz de interrumpir nuestro descanso a media noche, haciendo que perturbe nuestro ciclo de sueño e impulsándonos a visitar la nevera para tomar un tentempié.

¿QUÉ DEBO COMER POR LA NOCHE?

Ya una vez que aclaramos la información anterior de los expertos, es importante aclarar que también es importante lo que comamos al dormir, puesto que nos puede ayudar a bajar de peso y a tener una cena saludable.

Claramente, es importante que, por la noche, bajemos nuestra ingesta de azúcares, carbohidratos y calorías. Opta por platillos ligeros que sean ricos en omega-3, cereales y fibra, y no debe ser mayor del 25% de las calorías que se consumen al día. Evita el consumo de irritantes (picantes o grasas) o de porciones muy grandes, puesto que nos hace más propensos a gastritis por la noche.

No olvidemos que esto no nos ayudará a perder peso, pero sí será factible cuando estamos en una dieta y no queremos ganar peso. Es importante que lo combines con ejercicio y una alimentación balanceada. Dinos, ¿ya sabías la información anterior?

Fuente: Pixabay/mariouli