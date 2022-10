En pacto de amor: pareja mata a sus perros y se suicida

Los fallecidos fueron identificados como los esposos Stevon Alton y Stacy Lynn, de 45 y 49 años de edad, respectivamente, quienes vivían en Detroit Lakes, Minnesota.

De acuerdo con las autoridades, la muerte de Stacy fue determinada como homicidio, mientras que la de Stevon, como suicidio.

Asimismo, una semana atrás los esposos habían celebrado sus 21 años de matrimonio; entonces ya sabían que padecían la terrible enfermedad: Stevon padecía de cáncer de pulmón avanzado, en tanto que ella, de estómago.

Previo a matar a su esposa y a quitarse la vida, el hombre alertó al 911 lo que tenían planeado y escribieron un doloroso mensaje en su cuenta conjunta de Facebook.

"A nuestros seres queridos. Elegimos dejar este mundo tal como vivíamos en él. Enamorados y juntos. Nuestro único pesar es el dolor de nuestros seres queridos. Recuerden las risas y la felicidad. Los amamos. Adiós".

Respecto al supuesto pacto de amor, una amiga mutua llamada Tammy Lawrence, dijo que Steven le había dicho que planeaban terminar con su vida.

"Siempre han tenido un pacto de 'Nos iremos juntos'. Me hizo prometer que no le diría nada a nadie. Stacy no quería que me lo dijera, pero él dijo: 'No puedo mirarte a los ojos y mentirte más, y alguien tiene que poder decirle a la gente por qué hicimos lo que haremos'", agregó.

Los esposos no tenían hijos, pero trataban a sus mascotas, dos perros, como si lo fueran, señalaron sus amigos.

"Él no es un asesino; esto fue hecho por amor. Es lo que ambos querían. Querían irse juntos con sus perros", puntualizó la amiga de ambos.