Elon Musk reacciona al accidente de una Tesla Cybertruck en Guadalajara

Elon Musk, CEO de Tesla y dueño de la red social "X", comentó sobre el accidente de una de sus lujosas Cybertruck en Guadalajara , Jalisco, que dejó cuatro personas lesionadas. El incidente, que se viralizó rápidamente, mostró imágenes de la camioneta volcada y seriamente dañada, lo que llevó a Musk a hacer una declaración en redes sociales.

Cybercrash



Un Tesla Cybertruck que era conducido a exceso de velocidad volcó y dio varias vueltas en López Mateos a la altura de la glorieta Colón en Guadalajara.

4 personas resultaron heridas, entre ellos una adolescente y una mujer grave tras salir eyectada. pic.twitter.com/cb1YRXZnL9 — Jalisco Rojo (@JaliscoRojo_) November 2, 2024

¿QUÉ DIJO MUSK SOBRE EL ACCIDENTE DE LA CYBERTRUCK?

Musk respondió a una publicación de la cuenta @BigImpactHumans en la que se veían fotos de la Cybertruck destrozada. El dueño de dicha cuenta escribió: "No tengo idea de qué estaba haciendo la persona que conducía este Cybertruck en México, pero este accidente es sorprendente. Todos los ocupantes del Cybertruck sobrevivieron. Si esto no demuestra la seguridad de los vehículos Tesla, entonces no sé qué lo hará".

Elon Musk reposteó la publicación con un mensaje contundente: "La Cybertruck es más resistente que una bolsa de clavos".

Cybertruck is tougher than a bag of nails https://t.co/vEHBjSpgE7 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2024

DETALLES DEL ACCIDENTE EN GUADALAJARA

El accidente ocurrió en calles de Guadalajara, donde una Cybertruck volcó con cuatro personas a bordo, incluyendo menores de edad. Durante la volcadura, una mujer salió proyectada del vehículo. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente. Este fue el segundo accidente con un carro de este tipo en una semana. Días antes un propietario de un carro similar lo chocó contra una casa en la Ciudad de México.