Elecciones en Estados Unidos: resultado podría impactar relación bilateral con México

Mañana 5 de noviembre, aproximadamente a las 7 de la tarde, los primeros resultados preliminares de las elecciones presidenciales en Estados Unidos comenzarán a conocerse, un momento crucial que genera incertidumbre en México, donde se analizan las posibles repercusiones según el candidato ganador.

Académicos de la UNAM, entre ellos Roberto Zepeda, Estefanía Cruz y Juan Carlos Barrón, advierten que el resultado de esta contienda electoral, actualmente en empate técnico, impactará de manera significativa la relación bilateral.

Si Donald Trump resultara vencedor, podría intensificar políticas migratorias y comerciales que pondrían en aprietos a México, como aranceles y presión sobre temas de seguridad. En caso de ganar Kamala Harris, también se prevén retos, pues ha expresado posiciones críticas sobre el país en temas de corrupción y narcotráfico.

Para el académico Roberto Zepeda, cualquier resultado representa un desafío para México, dada su fuerte dependencia económica de Estados Unidos. Además de la renegociación del T-MEC, el país podría enfrentarse a medidas drásticas en seguridad y migración, temas centrales para Trump y Harris.

Estefanía Cruz recomienda mantener la calma y una postura de cooperación pragmática, señalando que las políticas migratorias y de seguridad en ambos partidos han sido restrictivas en los últimos años. A pesar de ello, enfatiza la necesidad de que México asuma un papel proactivo, proponiendo soluciones en la relación bilateral, en lugar de solo reaccionar ante las decisiones de su vecino del norte.

Por su parte, Juan Carlos Barrón subraya la importancia de la diplomacia en el corto plazo, ya que el periodo entre el anuncio de los resultados y la toma de posesión, el 20 de enero, será crucial para definir las estrategias.

También destaca la ventaja de tener a figuras como Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard en las secretarías clave de Relaciones Exteriores y Economía, quienes han trabajado bajo las administraciones de Trump y Biden, asegurando canales abiertos de comunicación.

En este contexto, los expertos coinciden en que el futuro de la relación México-EE.UU. depende tanto de la habilidad diplomática como de la preparación para enfrentar escenarios adversos, sean cuales sean los resultados electorales de mañana.

